Frust bei Reus und Hakimi? BVB will "kein Fass aufmachen"

TEAM2 via www.imago-images.de

Marco Reus war von seiner Auswechslung nicht begeistert

5:3, 5:1 und 5:0 - obwohl die letzten drei Ergebnisse in den Ohren der BVB-Fans wie Musik klingen, ist bei Borussia Dortmund noch lange nicht alles eitel Sonnenschein. Das zeigten die Auswechslungen von Marco Reus und Achraf Hakimi am Wochenende. Denn beide Spieler waren gar nicht begeistert, als sie vorzeitig vom Feld mussten.

Nachdem Hakimi bei seiner Herausnahme in der 64. Minute wütend gegen eine Wasserflasche getreten und gestikuliert hatte, konnte auch Reus seinen Frust nur sieben Minuten später nicht verbergen, als Lucien Favre den Kapitän kurz nach dem 4:0 durch Axel Witsel vom Feld nahm. Sauer riss der 30-Jährige ein Tape von seinem Arm und warf es auf den Boden.

Offenbarten diese beiden Szenen nun einen Knacks in der schwarzgelben Harmonie oder waren sie nur ein Ausdruck des großen Ehrgeizes, der beim BVB herrscht? Für Michael Zorc jedenfalls war das Verhalten der beiden Stars "kein Grund, deshalb ein Fass aufzumachen".

Reus: "... dabei will ich es belassen"

Im Gegenteil: Es sei am Ende "überhaupt nicht schlimm, wenn Spieler ein bisschen sauer und nicht begeistert" seien, wird Zorc im "kicker" zitiert. Das gehöre für ihn dazu, "das darf auch mal passieren". Allerdings schob der Sportdirektor eine kleine Einschränkung nach: "Es muss ja nicht jede Woche sein."

Während die Geschichte für Zorc damit abgeschlossen war, wollte sich Favre erst gar nicht zu den Vorfällen äußern. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hatte bereits kurz nach dem Spiel betont, dass er Reus ins Gebet nehmen wolle.

"Die Jungs wollen natürlich so viel wie möglich spielen. Jeder kämpft um seinen Platz. Der Konkurrenzkampf bei uns ist hoch, wir haben eine starke Bank", so Kehl gegenüber "Sky", der jedoch anfügte: "Man muss es dann auch akzeptieren. Ich werde mit Marco nochmal sprechen, was es in dem Moment war."

Reus selbst, erklärte nur: "Das bleibt zwischen uns, dabei will ich es auch belassen."

cro