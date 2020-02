Ex-Trainer bereut Engagement beim BVB

imago sportfotodienst

Bernd Krauss war 67 Tage lang Trainer beim BVB

Borussia Dortmund ist seit Jahren stets im Titelkampf in der Bundesliga zu finden. So rosig wie heute sah es in Dortmund allerdings nicht immer aus. Im Februar 2000 lief der BVB seinen Erwartungen deutlich hinterher. Bernd Krauss sollte als neuer Trainer das Ruder in der Rückrunde herumreißen, scheiterte jedoch krachend. Kein Wunder, dass der 62-Jährige keine guten Erinnerungen an seine Zeit bei den Schwarzgelben hat.

"Man soll da ja nicht nachkarten", eröffnete Krauss im Interview mit dem "kicker" und schob nach: "Es war schon eine sehr schwere Zeit. [...] Das hätte ich nicht machen dürfen! Ich hätte auch Nein sagen können."

Der zuletzt 2012 in der tunesischen Liga aktive Trainer war mit der äußerst prekären Situation überfordert: "Das Hauptproblem war einfach die lange Verletztenliste. [...] Es war schwierig mit einer Mannschaft zu trainieren, die nie komplett war."

BVB-Stars "waren einfach sehr verwöhnt"

Auch die damals gesunden Spieler bekamen vom gebürtigen Dortmunder ihr Fett weg: "Die Jungs waren einfach sehr verwöhnt", und außerdem "meinte jeder, dass er mit angezogener Handbremse auflaufen konnte, aber das reichte nicht".

Krauss begann seine Karriere als Spieler in Dortmund, bevor er nach sechs Jahren bei Rapid Wien zu Gladbach wechselte. Nach seiner Zeit als Aktiver, übernahm er diverse Trainerrollen am Niederrhein, ehe er seine Laufbahn 1995 mit dem Gewinn des DFB-Pokals krönte.

Sein kurzes Intermezzo mit dem BVB entpuppte sich als deutlich weniger erfolgreich. Nach vier Punkten aus elf Bundesliga-Spielen musste Krauss die Segel nach zwei Monaten wieder streichen. Kult-Trainer Udo Lattek übernahm und bewahrte die Westfalen zumindest vor dem Abstieg.

Die restlichen Trainer-Stationen von Krauss fielen wesentlich weniger prominent aus. In Spanien, Griechenland, Österreich oder dem Iran konnte er nie wieder an seinen Erfolg aus Gladbach anknüpfen.