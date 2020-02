Lewandowski will "eigene Geschichte schreiben"

View this post on Instagram

Każda nagroda, każde wyróżnienie to nie tylko potwierdzenie, że warto było dawać z siebie wszystko, ale to także dodatkowa motywacja do jeszcze cięższej pracy w kolejnym roku💪. Bardzo dziękuje za nagrodę i tytuł Pilkarza Roku 2019 w Polsce, a także wskazanie Reprezentacji Polski, której jestem kapitanem - drużyną roku #PiłkaNożna🇵🇱. Dziękuję wszystkim kibicom za wsparcie, dzięki Wam jestem silniejszy⚽🙏 #Polska #RL9 Each award is not only a confirmation that it was worth the work, but it is also an additional motivation to work even harder💪. Thank you very much for the award and the title of Footballer of the Year 2019 in Poland, as well as for naming the Polish National Team of which I am the captain - the team of the year🇵🇱 #PiłkaNożna. Thank you to all supporters, thanks to you I am stronger! 🙏⚽