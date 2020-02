Sticht Ajax den BVB und FCB im Poker um Brasilien-Juwel aus?

Van Campos via www.imago-images.de

Antony soll auch beim FC Bayern, BVB und RB Leipzig auf dem Zettel stehen

Mit starken Leistungen beim FC Sao Paulo hat sich Flügelflitzer Anthony auf den Radar zahlreicher Topklubs geschossen, darunter Borussia Dortmund, FC Bayern München und RB Leipzig. Doch offenbar hat ein anderer Verein die besten Karten im Poker um den 19-jährigen Brasilianer.

"Er ist ein Spieler, den wir seit längerer Zeit verfolgen", sagte Marc Overmars, Sportdirektor von Ajax Amsterdam, gegenüber "Fox Sports" und ergänzte: "Ich denke, wir haben gute Chancen, ihn zu verpflichten. Denn wir bieten die beste Bühne für solche Talente."

Overmars deutete außerdem an, dass er eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro für Antony erwartet. Damit würde der Rechtsaußen Miralem Sulejmani und Daley Blind als Rekordzugänge von Ajax ablösen, die jeweils rund 16 Millionen Euro gekostet haben.

Zuletzt hatte "Globo Esporte" noch berichtet, dass der BVB und RB Leipzig mit einer Offerte von 15 Millionen Euro bei Sao Paulo abgeblitzt sind.

Zwar sei der sechsfache brasilianische Meister dringend auf Transfererlöse angewiesen, heißt es. Jedoch hätten sich die Verantwortlichen dagegen ausgesprochen, das Juwel im Januar zum Schnäppchenpreis ziehen zu lassen. Stattdessen hofft man offenbar auf deutlich höher dotierte Offerten.

Hat auch der FC Bayern Interesse?

Antony selbst hatte zuletzt Spekulationen bezüglich eines BVB-Wechsels befeuert, in dem er nach dem Achtelfinaleinzug in der Champions League an einem Tag gleich vier Dortmunder Instagram-Posts gelikt hatte. Laut "Sport Bild" hat es sogar schon Gespräche zwischen Antony und den BVB-Verantwortlichen gegeben.

Neben dem BVB und RB hat laut "fussballtransfers.com" auch der FC Bayern bereits seit längerem ein Auge auf den noch bis 2024 an Sao Paulo gebundenen Linksfuß geworfen.

In der abgelaufenen Saison hat Antony in 32 Série-A-Spielen vier Tore geschossen und sechs weitere Treffer vorbereitet.

lbe