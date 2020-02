"Unangenehm für die Mitspieler": Matthäus adelt Can

www.imagephotoagency.it.... via www.imago-images.d

Emre Can kam im Winter von Juventus Turin zum BVB

In der Fußball-Bundesliga spielen der FC Bayern München und Borussia Dortmund zurzeit überragend auf. FCB-Legende Lothar Matthäus glaubt, dass im Rennen um die Meisterschaft letztendlich nur ein Zweikampf übrig bleibt. Außerdem ordnet er die beiden BVB-Neuzugänge ein.

"Wenn die Bayern weiterhin so spielen, dann laufen sie den anderen wieder weg", prophezeite der 58-Jährige in seiner Kolumne bei "Sky". Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel mit den Dortmundern sei laut Matthäus aber ebenfalls möglich, "wenn ihnen die Revanche für die 4:0-Klatsche gelingt."

Im Hinspiel waren die Schwarz-Gelben in der Allianz Arena bei einer Machtdemonstration des deutschen Rekordmeisters untergegangen.

Am liebsten wäre es Matthäus aber, wenn es "weiterhin so knapp bleibt an der Spitze", verriet der Rekord-Nationalspieler. Aktuell trennen die vier bestplatzierten Mannschaften der Bundesliga, zu denen auch RB Leipzig und Gladbach zählen, nur drei Punkte, das Rennen um die Meisterschale ist so interessant wie lange nicht mehr.

BVB-Neuzugang Can "unangenehm für die Mitspieler"

Um am Ende die Nase vorn zu haben, hat der BVB in der Winterpause noch einmal ordentlich aufgerüstet und das Team verstärkt. Das weiß auch Matthäus: "Der BVB hat mit Haaland und Can zwei tolle Transfers getätigt. Was Haaland kann, hat er bisher eindrucksvoll bewiesen".

20-Millionen-Euro-Neuzugang Erling Haaland ist bislang eingeschlagen wie eine Bombe. Der Norweger ist der erste Spieler in der Geschichte der Bundesliga, dem in seinen ersten drei Einsätzen im deutschen Oberhaus ganze sieben Tore gelangen - und das in 136 Minuten auf dem Rasen!

Auch vom zweiten Neuzugang Emre Can, der von Juventus Turin kam, hält der Weltfußballer von 1991 eine Menge. "Er ist unangenehm für die Gegenspieler aber auch für die Mitspieler, wenn nicht alles für den Erfolg getan wird. Ein wirklich guter Deal", schwärmte er vom vielseitigem Can, der in der Vergangenheit auch schon für den FC Bayern und Liverpool gespielt hat.