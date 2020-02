Flick reagiert verhalten auf Hainer-Lob

yangyuanyong via www.imago-images.de

Hansi Flick trifft mit dem FC Bayern auf 1899 Hoffenheim

Hansi Flick fühlte sich nach dem überschwänglichen Lob seines Chefs sichtlich geschmeichelt. "Es ist schon so, dass einen das freut, wenn man das über sich liest", sagte der Trainer des FC Bayern München auf der PK vor dem DFB-Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim über die Würdigung durch Herbert Hainer und schmunzelte verlegen.

Der Präsident hatte ihm mit salbungsvollen Worten eine Weiterbeschäftigung über den Sommer hinaus in Aussicht gestellt. Und Flick, das wurde am Dienstag deutlich, ist alles andere als abgeneigt: "Ich kann nur sagen: Ich bin noch lange nicht müde."

Flick wirkte dennoch bemüht, das Lob nicht zu sehr an sich heranzulassen. "Mir macht es Spaß", wiederholte er sein Mantra der vergangenen Wochen, "alles andere liegt nicht in meinen Händen." Hier und da ließ er allerdings einen seltenen Blick in sein Seelenleben zu.

"Es ist meine Berufung, Trainer zu sein", sagte der 54-Jährige, er genieße die Arbeit mit Menschen. Aber, betonte Flick mit Verweis auf Hainers Schulterklopfer: "Ich weiß auch, dass das bei Bayern München von Woche zu Woche anders sein kann."

Deshalb seien er und seine Mannschaft gut beraten, an die Leistungen der ersten drei Spiele nach der Winterpause anzuknüpfen. Und zwar schon im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch (20:45 Uhr) gegen seinen Ex-Klub TSG Hoffenheim, erst recht im Bundesliga-Topspiel am Sonntag gegen RB Leipzig. Ivan Perisic wird in beiden Spielen und mindestens vier Wochen fehlen: Der Kroate zog sich am Dienstag eine Fraktur im rechten Außenknöchel zu.

Flick weiß: Nur Siege geben dem chronisch aufgeregten FC Ruhmreich die nötige Gelassenheit für wichtige Fragen wie jene nach dem Trainer. "Der FC Bayern München muss gucken, was er für seine Zukunft möchte. Wenn wir gewinnen und er dafür Ruhe hat, ist das die beste Voraussetzung", sagte er.

Perisic-Verletzung für den FC Bayern "ein Schock"

Aktuell gilt für ihn noch die Aussage der Bosse zwei Tage vor Weihnachten, er werde "mindestens" bis Sommer Chefcoach bleiben. Diese wurde damals mit dem Zusatz versehen, ein Verbleib über das Saisonende hinaus sei "für den FC Bayern ausdrücklich eine gut vorstellbare Option". Hainer hat dies nun dreimal fett unterstrichen.

Aus gutem Grund. Anders als noch unter Niko Kovac ist eine klare Philosophie im Münchner Spiel zu erkennen. Zudem gelingt es Flick, das Starensemble bei Laune zu halten. "Es macht eine Menge Spaß mit ihm", sagte Kapitän Manuel Neuer im Klubmagazin 51, "er geht auf jeden Einzelnen ein, versucht alle mitzunehmen und uns jeden Tag besser zu machen." Flick sagte: "Ich möchte mich nicht verstellen, so sein wie ich bin - das tut mir gut."

Ganz und gar nicht gut tat ihm die Verletzung von Perisic, die sich dieser laut "Bild"-Zeitung im Duell mit Winter-Zugang Alvaro Odriozola zuzog. Das sei "im ersten Moment ein Schock" gewesen, sagte Flick: "Er hatte eine sehr gute Form, hat uns von der Dynamik und der Erfahrung her sehr gut getan." Immerhin wird Weltmeister Lucas Hernandez gegen Hoffenheim erstmals seit Ende Oktober im Kader stehen. Kingsley Coman ist gegen RB wieder dabei.

Die Pressekonferenz zum nachlesen:

+++ Flick über seine Hoffenheimer Zeit +++

"Es war keine einfache Zeit, aber ich möchte sie trotzdem nicht missen, weil es für eine Entwicklung auch mal gut ist. Beide Seiten haben sich gut getrennt, von daher möchte ich nicht nachhaken."

+++ Flick über Coman +++

"Wir gehen davon aus, dass er am Sonntag wieder im Kader ist. Es ging jetzt doch sehr schnell. Kompliment an alle, die dafür gesorgt haben, dass er so schnell wieder zurück ist."

+++ Flick über seinen Job +++

"Mir macht es Spaß. Es ist so, ich habe ein tolles Team. So eine Mannschaft mit so einer Qualität zu trainieren macht einfach Spaß."

+++ Flick über Hérnandez +++

"Hérnandez hat den nächsten Schritt gemacht, er wird morgen im Kader sein. Er macht Fortschritte und ist genau da, wo wir ihn haben wollen. Es ist wichtig, dass er dabei ist."

+++ Flick über Thiagos Form +++

"Ich fand schon immer, dass er ein Ausnahme-Fußballer ist. Er hat im Moment auch das Glück, dass er die Tore macht. Er ist ein herausragender Fußballer, kann sowohl die Sechs als auch die Acht spielen. Er hat seine Qualitäten in der Offensive. Er hat vor der Saison gesagt, dass er acht Tore machen kann - also hat er noch fünf vor sich".

🎙️ #Flick über @Thiago6: "Er hat jetzt das Glück, dass er Tore macht. Er ist ein herausragender Fußballer, kann sowohl die Sechs als auch die Acht spielen. Er hat seine Qualitäten in der Offensive."#FCBTSG #FCBayern pic.twitter.com/Nnw59NBVVA — FC Bayern München (@FCBayern) 4. Februar 2020

+++ Flick über die Herangehensweise +++

"Es ist genauso wie gegen Hertha oder Schalke wir wollen das Spiel einfach gewinnen."

+++ Flick über Hoffenheim +++

"Es ist immer etwas Besonderes gegen den Ex-Verein zu spielen. Aber ich arbeite jetzt beim FC Bayern und wir wollen das Speil gewinnen und in die nächste Runde einziehen."

+++ Flick über das Hainer-Lob +++

"Natürlich freut mich das, aber ich weiß auch, dass es beim FC Bayern von Woche zu Woche anders sein kann. Im Moment ist das für mich kein Thema. Wenn wir gewinnen, hat der FC Bayern Ruhe und kann schauen, was für seine Zukunft das Beste ist. Wir müssen als Team unsere Qualität abrufen, dann wird es schwer, uns zu schlagen."

+++ Flick über die Belastungssteuerung +++

"Bei Bayern gibt es immer englische Wochen. Gerade wenn der Februar beginnt. Wir haben die Qualität und auch die physischen Voraussetzungen, um das zu schaffen."

+++ Hansi Flick über Perisic +++

"Wir haben am Anhang gedacht, dass es nicht ganz so schlimm ist. Aber er hat eine Fraktur am Außenknöchel. Das muss verschraubt werden. Er fällt vier Wochen aus und kann dann wieder Aufbau-Training machen."

+++ Die Pressekonferenz beginnt +++

Hansi Flick betritt leicht verspätet das Podium. Die Bayern-PK kann starten.

+++ Sorge um Ivan Perisic +++

Am Tag vor dem Pokalspiel sorgt sich der FC Bayern um Ivan Perisic. Denn am Dienstagvormittag wurde der Flügelspieler im Training von Neuzugang Álvaro Odriozola am rechten Knöchel getroffen. Perisic konnte nicht mehr auftreten und musste gestützt werden. Eine Diagnose steht noch aus.

+++ Rotiert der FC Bayern? +++

In den vergangenen beiden Pflichtspielen hat Hansi Flick jeweils die gleiche Startformation aufgestellt. Gibt es im DFB-Pokal diesmal eine Rotation? Möglicherweise nimmt der Bayern-Trainer auf der Pressekonferenz hierzu Stellung.

+++ Hinrunden-Niederlage als Warnung +++

Mit drei Siegen ist der FC Bayern souverän in die Rückrunde gestartet. Doch trotz der eigenen Formstärke dürfte der deutsche Rekordmeister gewarnt sein. Schließlich unterlagen die Münchner in der Hinrunde vor heimischer Kulisse mit 1:2 gegen Hoffenheim. Sargis Adamyan erzielte damals beide Tore für die TSG.

