Gladbachs Kramer fällt für's Derby wohl aus

unknown

Kramer fällt wohl wegen einer Gehirnerschütterung aus

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Derby gegen den 1. FC Köln am Sonntag (15:30 Uhr) wohl auf Christoph Kramer verzichten.

Der 28-Jährige habe im Spiel bei RB Leipzig "eine leichte Gehirnerschütterung" erlitten und muss daher bis Freitag mit dem Sport aussetzen, sagte Gladbachs Trainer Marco Rose am Dienstag: "Wahrscheinlich sind dann zwei Tage bis zum Spiel zu wenig."

Mittelfeldspieler Kramer war im Spiel in Leipzig (2:2) am Samstag bei einem Zusammenprall mit Timo Werner am Kopf getroffen worden.

Er wurde noch auf dem Rasen behandelt und musste beim Verlassen des Platzes anschließend gestützt werden.