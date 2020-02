S04-Senkrechtstarter Serdar: "Seitdem läuft es"

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Suat Serdar startet beim FC Schalke durch

Sieben Tore in 17 Bundesligaspielen und erste Auftritte in der deutschen A-Nationalelf: Nach einem soliden ersten Jahr startet Suat Serdar 2019/20 beim FC Schalke 04 derzeit mächtig durch. Nun sprach der 22-Jährige über seine Rolle, Vorbild Mesut Özil und seine Leistungsexplosion bei S04.

Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens, der die Knappen von März bis Mai 2019 interimsweise betreute, verlieh Serdar Flügel. "Er hat mich als Führungsspieler gesehen, mir extrem viel Vertrauen geschenkt. Das hat mir große Sicherheit gegeben", erklärt der Deutsch-Türke im Gespräch mit der "Sport Bild".

Initialzündung sei jedoch sein entscheidender Treffer zum 1:0-Sieg im Abstiegsduell gegen Hannover 96 gewesen. "Dieser Treffer hat mich gepusht. Seitdem läuft es", so Serdar.

Das goldene Tor sollte jedoch nicht das einzige Highlight des Jahres 2019 bleiben. Im Oktober berief Bundestrainer Joachim Löw den Mittelfeldspieler in den Kader der deutschen Nationalmannschaft, für Serdar ging ein Traum in Erfüllung.

"Mein Wunsch war es immer, eines Tages für Deutschland zu spielen", stellt Serdar klar. Daher sagte der Rechtsfuß zu seiner Zeit beim FSV Mainz 05 auch der türkischen Auswahl ab. Während er privat türkisch lebe, habe er fußballerisch ohnehin keinen "großen Bezug zur Türkei".

Serdar spricht über Vertrag beim FC Schalke 04

Eine Entscheidung, mit der Serdar unter anderem in die Fußstapfen von Mesut Özil tritt. Der Weltmeister von 2014 habe eine "großartige Karriere" hingelegt, dass er durch die "Erdogan-Affäre" letztlich bei Fans und Löw in Ungnade gefallen ist, sei "schade". Von außen sei es allerdings "schwer zu beurteilen, wieso es so weit gekommen ist und was zwischen den Parteien vorgefallen ist".

Weiterhin äußerte sich der der 22-Jährige zu seiner Vertragssituation. Er fühle sich "wohl auf Schalke", verspüre jedoch "keinen Druck", den derzeit bis 2022 datierten Kontrakt zu verlängern.

ma