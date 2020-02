Lucien Favre adelt Youngster Giovanni Reyna

BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl via www.imago-images.de

Lucien Favre und der BVB treffen im Topspiel auf Bayer Leverkusen

Keine vier Tage nach dem schmerzhaften Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen (2:3) wartet mit Bayer Leverkusen im Bundesliga-Topspiel am Samstag (18:30 Uhr) die nächste schwierige Aufgabe auf Borussia Dortmund. Auf der dazugehörigen Pressekonferenz fand Trainer Lucien Favre lobende Worte über Youngster Giovanni Reyna.

Der BVB-Coach bescheinigte dem US-Boy herausragende Fähigkeiten und stellte ihm für das Topspiel in Leverkusen sogar einen Startelf-Einsatz in Aussicht. Gleichzeitig mahnten Favre und Sportdirektor Michael Zorc vor vorschnellen Entscheidungen in der Personalie Erling Haaland.

"Ich bin der Erste, der ihn immer spielen lassen will. Aber wir müssen weiter aufpassen. Es kennt keiner seinen körperlichen Zustand. Er wird peu a peu spielen", sagte Favre vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (18:30 Uhr). Er gab aber zu: "Im Nachhinein ist man immer schlauer."

Keine konkreten Pläne offenbarte der Schweizer bezüglich eines Ersatzes für den verletzten Kapitän Marco Reus. Der Nationalspieler hatte sich in Bremen eine Muskelverletzung zugezogen und fällt einen Monat aus. "Ich bedauere das", sagte Favre. "Es gibt mehrere Optionen, es hängt auch vom System ab. Alles ist offen", sagte der 62-Jährige. Ein Startelf-Einsatz für den 17-jährigen Giovanni Reyna, der in Bremen ebenfalls traf, sei laut Favre "möglich".

Vor dem kommenden Gegner Leverkusen hat Favre Respekt. "Das ist ein anderes Kaliber, es ist eine gute Mannschaft. Sie haben im Winter nochmal zwei, drei Spieler geholt", sagte er. Alle Aussagen von Favre und Zorc gibt es hier zum Nachlesen.

+++ Favre über die Auswärtsschwäche +++

Uns fehlt auswärts manchmal die Geduld und dann leisten wir uns gefährliche Ballverluste. Da müssen wir Fortschritte machen und einfach ruhiger bleiben. Letzte Saison war es ähnlich, unter dem Strich war die Bilanz aber okay.

+++ Favre über Bayer Leverkusen +++

Leverkusen hat eine gute Mannschaft, hat sich auch im Winter gut verstärkt. Wir wissen, dass sie ein großes Kaliber sind.

+++ Zorc über die strittige Elfmeter-Szene +++

Wer Gio kennt, weiß, dass er nichts tut, was provozieren würde. Für mich war es keine Schwalbe, aber eine Rote Karte. Wir machen Fehler und die Schiedsrichter auch, das ist eben so.

+++ Favre über das Personal +++

Weitere Ausfälle gibt es nicht. Akanji und Hummels sind gelaufen und waren dann im Kraftraum, das war so geplant. Schließlich haben wir vor zwei Tagen gespielt.

+++ Favre über Reyna +++

Es ist möglich, dass er am Samstag von Beginn an spielt. Man sieht jeden Tag im Training, was er kann. Er ist sehr sehr clever. Und er kann offensiv in fast jeder Position spielen, auch in jedem System.

+++ Favre über Emre Can +++

Er hat gestern einen guten Eindruck gemacht im Training, obwohl es ein langes, intensives Training war. Wir wissen, dass er in der Dreierkette spielen kann und auch auf der Sechs und der Acht. Jetzt müssen wir abwarten, wie er sich entwickelt.

+++ Zorc über die jungen Wilden +++

Erling Haaland und Giovanni Reyna bringen frischen Wind rein. Das ist wichtig und tut uns gut, das haben wir ja gesehen. Wir dürfen jetzt aus der einen Halbzeit keine generelle Diskussion um Führungsspieler aufmachen.

+++ Favre über die Lernfähigkeit der Mannschaft +++

Dass wir nicht gut spielen, kann passieren. Es passiert ja auch selten. Aber Tore wie das erste und dritte in Bremen dürfen wir nicht bekommen.

+++ Favre über Zorcs Kritik +++

Ich habe ja im Grunde genau dasselbe gesagt, es war von allem zu wenig. Wir hatten zu wenig Vertrauen und haben zu wenig Ballbesitz gehabt.

+++ Zorc über die Niederlage in Bremen +++

Wir sprechen von einem anderen Wettbewerb, deswegen war ich nach dem Spiel so sehr verärgert. Wir sind jetzt aus einem Wettbewerb ausgeschieden und das kann man nicht mehr reparieren. Ich habe ja schon gewarnt, dass auf uns mehr Gegenwind zukommen wird, jetzt gerade in Leverkusen. Wir waren in vielen Bereich zu langsam und haben zu viele Fehler gemacht und das müssen wir besser machen.

+++ Zorc über den Haaland-Hype +++

Wir müssen weg von dieser Ein-Mann-Diskussion. Die Elf, die in Bremen vor der Pause auf dem Platz stand, hatte es in der Hand, es besser zu machen.

+++ Favre über Haalands Spielzeiten +++

Es war geplant, dass er gegen Union in der Startelf steht. Er ist wichtig, das ist klar. Ich habe ja vor einem Monat schon gesagt, dass er peu à peu einsteigen wird. In den englischen Wochen muss man das intelligent steuern.

+++ Favre über Haaland +++

Wir müssen weiterhin mit ihm vernünftig umgehen. Ich verstehe, dass er gefordert wird, aber wir können seinen körperlichen Zustand sehr gut beurteilen und darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Natürlich ist man nach dem Spiel immer schlauer.

+++ Favre über die Reus-Verletzung +++

Leider hat sich Marco verletzt, das bedauere ich sehr. Marco ist und bleibt wichtig für die Mannschaft. Es gibt einige Möglichkeiten ihn zu ersetzen, das liegt im System. Das werden wir entscheiden.

+++ Favre und Zorc zu Gast +++

Neben Trainer Lucien Favre wird sich laut Ankündigung auch Sportdirektor Michael Zorc den Fragen der Pressevertreter stellen. In Kürze wird die Fragerunde beginnen.

+++ Marco Reus fällt aus +++

Besonders schmerzhaft war das Ausscheiden in Bremen für BVB-Kapitän Marco Reus. Der Nationalspieler zog sich kurz vor Schluss bei einer vergebenen Torchance eine Muskelverletzung zu und fällt voraussichtlich einen Monat aus. Allen weiteren Infos dazu gibt es hier.

+++ Die Brisanz des Spiels +++

Das Hinspiel gewann der BVB furios mit 4:0, Leverkusen sinnt auf Revanche. Bayer möchte nicht nur das Hinspielergebnis, sondern auch die jüngste Bundesliga-Niederlage in Hoffenheim (1:2) vergessen machen. Und gerade für Peter Bosz ist es ein besonderes Spiel, schließlich trifft der Niederländer auf seinen Ex-Klub.

+++ BVB zwischen Pokal-Aus und Bundesliga-Alltag +++

Am Dienstag nach durchwachsener erster Hälfte in Bremen verloren, tritt Borussia Dortmund am Samstagabend um 18:30 Uhr bei Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Topspiel an. Für die Schwarz-Gelben ist es eine Pflichtaufgabe, wollen sie im Kampf um die deutsche Meisterschaft mitmischen.