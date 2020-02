CR7 zum FC Bayern? Präsident Hainer äußert sich

Tullio M. Puglia, getty

Cristiano Ronaldo wurde schon häufiger beim FC Bayern gehandelt

Im Winter sorgten Gerüchte um ein mögliches Interesse an Superstar Cristiano Ronaldo beim FC Bayern für Wirbel. Nun hat sich Präsident Herbert Hainer zu den Spekulationen geäußert.

Wie die "Passauer Neue Presse" berichtet, wurde der Nachfolger von Uli Hoeneß bei einem Fanklub-Besuch im niederbayerischen Simbach von den anwesenden Anhängern auf die Chancen eines CR7-Transfers angesprochen.

Hainer vermied eine klare Antwort zunächst. "Es geistern natürlich viele Namen durch die Presse, was auch ganz verständlich ist", sagte der 65-Jährige, schob dann aber nach: "Ronaldo dürfte für uns schon etwas zu alt sein."

Tatsächlich dürfte der Angreifer von Juventus Turin, der am Mittwoch seinen 35. Geburtstag feierte, nicht ins Kaderkonzept des FC Bayern passen. Seit einiger Zeit treiben die Verantwortlichen die Verjüngung der Mannschaft mit Hochdruck voran.

Sportlich ist Ronaldo freilich immer noch über jeden Zweifel erhaben. Mit 19 Toren in ebenso vielen Einsätzen hat der Portugiese entscheidenden Anteil an Juves Tabellenführung in der Serie A. Sein Vertrag bei der Alten Dame endet am 30. Juni 2022.