DFB lädt zum Jugendfußball-Kongress

Der DFB richtet den ersten Jugendfußball-Kongress aus

Der Deutsche Fußball-Bund richtet am 20. und 21. März in der Zentrale in Frankfurt am Main den ersten Jugendfußball-Kongress aus. Das gab der Verband am Freitag bekannt.

Nach der Eröffnung am Freitagabend stehen am Samstag drei Workshop-Phasen zu den Themen Kinderfußball, Jugendspielbetrieb und Verein 2.0 unter Leitung von DFB-Experten auf dem Programm.

"Die enge Einbindung der Kids und jungen Erwachsenen ist unerlässlich. Wir müssen immer wissen, was sie bewegt – und daraus die richtigen Schlüsse ziehen", sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann: "Die Herausforderung für die Verbände und Vereine lautet, ein flexibles Fußballangebot zu bieten, das allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, Spaß am Spiel zu haben, um sie als langfristige Mitglieder für die Fußballfamilie zu gewinnen."

Von den fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind 130 aus Amateurvereinen, darunter viele im Alter zwischen 18 und 21 Jahren.