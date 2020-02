Ex-Profi Schäfer: Haaland "wird so gut wie Ronaldo"

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Erling Haaland hat beim BVB einen furiosen Start hingelegt

Erling Haaland hat bei Borussia Dortmund einen fantastischen Einstand gegeben. Nach seinen sieben Bundesliga-Toren in den ersten vier Spielen im BVB-Trikot überschlagen sich die Experten weiterhin mit Lob.

"Der Mann ist ein ganz Großer. Der wird so gut wie Ronaldo", urteilte der ehemalige Fußball-Profi Guido Schäfer, der inzwischen als Journalist für die "Leipziger Volkszeitung" arbeitet.

Haaland war im Januar für rund 20 Millionen Euro von RB Salzburg nach Dortmund gewechselt. Im Zuge dessen entschied sich der 19-Jährige wohl auch gegen lukrative Angebote der europäischen Fußball-Elite.

Schäfer zeigte sich ein wenig enttäuscht, dass der Angreifer nicht zu RB Leipzig gewechselt ist. Dass die Roten Bullen leer ausgingen, habe in erster Linie daran gelegen, dass sich Haaland in der Hinrunde "zu schnell entwickelt" habe.

"Als Haaland dann in der Champions League getroffen hat und Liverpool und Co. und Dortmund hinter ihm her waren, hatte man keine Chance mehr", kommentierte er die Chancen der Leipziger.

Der ehemalige Profi von Mainz 05 ist allerdings sicher, dass der Poker um den Mittelstürmer einen anderen Ausgang genommen hätte, wenn Ralf Rangnick noch die Geschicke der Ostdeutschen gelenkt hätte. "Der hätte den neben sich in sein Auto gesetzt und wäre mit dem nach Leipzig gefahren", so Schäfer.

Rangnick war als Sportlicher Leiter in Leipzig in den vergangenen Jahren maßgeblich am Höhenflug des Klubs beteiligt und hatte die Mannschaft in der letzten Saison sogar trainiert. Im Sommer zog er sich jedoch aus dem operativen Geschäft zurück, um einen Job bei Red Bull zu übernehmen.