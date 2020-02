Verlängerung beim FC Bayern? Neuer: "Keine Signale"

Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Der Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern läuft im Sommer 2021 aus

Seit der feststehenden Verpflichtung von Alexander Nübel wird heftig darüber debattiert, welche Auswirkung der Neuzugang auf die Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern München hat. Nun hat sich der Kapitän des Rekordmeisters zu einer möglichen Vertragsverlängerung geäußert.

"Mein Plan ist, dass ich weiter Fußball spiele für den FC Bayern. Ab Sommer 2020 ist Alexander Nübel da und dann geht's weiter. Und für mich geht's bis 2021 weiter. Dann habe ich genug Zeit, mit den Verantwortlichen zu sprechen", kommentierte der 33-Jährige seine Pläne nach dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Sonntagabend gegenüber "Sky".

Konkrete Einblicke in den Stand der Verhandlungen wollte der Nationalspieler aber nicht geben. Von seiner persönlichen Zukunft lenkte der Routinier die Aufmerksamkeit stattdessen auf die sportlichen Ziele der Münchner.

"Es gibt keine Signale, es gibt nichts, was wir verkünden können. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir mit dem FC Bayern Titel gewinnen. Das ist unser Ziel, das Persönliche stellen wir nicht vorne an", so Neuer vehement.

Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 an der Isar läuft im Sommer 2021 aus. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass die Verpflichtung des Noch-Schalkers Nübel, der im kommenden Sommer nach München wechselt, Auswirkungen auf die Vertragssituation des viermaligen Welttorhüters haben könnte.

Im Januar hatte der "kicker" berichtet, dass Neuer einer Ausweitung der Zusammenarbeit nur zustimmen werde, wenn er eine entsprechende Einsatz-Garantie erhält.