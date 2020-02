Experten glauben an Titelchancen des BVB

Jan Huebner/Bywaletz via www.imago-images.de

Kann der BVB noch den Angriff auf den Titel wagen?

Nach dem 0:0 zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig am vergangenen Wochenende bleibt das Rennen um die deutsche Fußball-Meisterschaft weiter spannend. Die Roten Bullen trennt nur ein Punkt vom Branchenprimus. Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach sind allerdings schon vier Zähler entfernt. Laut der Meinung einiger Bundesliga-Experten jedoch vor allem für den BVB kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen.

Der ehemalige Dortmunder Verteidiger Jürgen Kohler erklärte gegenüber dem "kicker", er habe es "auffällig" gefunden, dass der FC Bayern in der zweiten Halbzeit "wieder Probleme" bekommen hat. "Glück für sie, dass Leipzig die Konter nicht konsequenter ausspielte", urteilte der 54-Jährige.

Ob sein Ex-Klub BVB am Ende "lachender Dritter" sei, wollte Kohler nach dem 3:4 in Leverkusen nicht beantworten. "Aber durch das Remis erhöht sich Dortmunds Abstand zu Platz 1 "nur" auf vier Punkte. Wenn die Borussia jetzt nichts mehr liegen lässt und endlich die Defensive stabil bekommt, geht vielleicht doch noch etwas", blickte der ehemalige Weltklasse-Abwehrspieler nach vorn. "Chancen, noch aufzuholen, gibt es noch genug. Auch in den direkten Duellen."

In die gleiche Richtung argumentierte auch Thomas Helmer gegenüber dem Fußball-Fachmagazin. "Leipzig ist in der Lage, die Bayern zu gefährden", sagte Helmer, der in seiner Karriere sowohl für den FCB als auch für die Schwarzgelben die Fußballschuhe schnürte und fügte an: "Auch der BVB darf weiter hoffen. Ihm bleibt auch noch der direkte Vergleich zu Hause mit den Bayern, den er aber erst bestehen muss." Das Titelrennen sei jedenfalls weiter offen.

Bruchhagen: FC Bayern wird in der T-Frage abwarten wollen

Laut Thomas Berthold ist die Vorentscheidung um die Meisterschaft zwar ausgeblieben, weiterhin spreche aber fast alles für die Münchner. "Der Rekordmeister verfügt über sehr viel Qualität. Dazu über eine sehr gute Mischung aus jungen und älteren Profis und die Erfahrung, die ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn es um Titel geht." Jene Erfahrung sei vor allem beim BVB quasi gar nicht zu finden. "Sie lassen zu oft zu einfach Punkte liegen." Gladbach sei aufgrund der Kaderqualität zudem kein wirklicher Anwärter auf den Titel im Vergleich zu Leipzig, BVB und Bayern.

Der ehemalige Bundesliga-Manager Heribert Bruchhagen sieht ebenfalls die Münchner mit den mit Abstand mit besten Chancen. "Selbst wenn Leipzig gewonnen hätte: Bayern ist wieder der große Titelfavorit. Die totale Überlegenheit in der ersten Hälfte ist, trotz später verbesserter Gäste, ein klares Indiz dafür."

Beim Rekordmeister seien "die klassischen Bayern-Attribute" zu spüren. "Da spielt Hermann Gerland eine Rolle, die Wiederauferstehung von Thomas Müller ist ein Signal dafür."

Trotzdem werde Coach Hansi Flick keinen Freifahrtschein erhalten. Bruchhagen glaubt, "dass Karl-Heinz Rummenigge in der Frage, ob Flick Trainer bleibt, das Champions-League-Viertelfinale abwarten will."

cro