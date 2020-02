BuLi bald bei Disney? Poker beginnt!

S.Sonntag

Wer zeigt die Bundesliga ab 2021?

Seit Montag können sich die Interessenten an den Medienrechten des deutschen Profifußballs bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) registrieren. Bis zum Mai müssen die großen Scheine auf den Tisch gelegt werden.

Der Milliarden-Poker hat begonnen: Wer das große Geld für die Medienrechte am deutschen Profifußball investieren möchte, darf sein Interesse seit Montag bekunden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat zu Wochenbeginn die "Ausschreibung zur Vergabe" an den deutschsprachigen Rechten (Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Südtirol) für die vier Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25 angekündigt. Von nun an können sich interessierte Unternehmen registrieren.

Damit dürfte die zuletzt von DFL-Boss Christian Seifert getroffene Feststellung ("Der gefragteste Mann im deutschen Fußball bin nicht ich, sondern Erling Haaland") keine Gültigkeit mehr besitzen. Schließlich schielen die Klubchefs bei der für Mai geplanten Rechtevergabe auf einen Einnahmerekord - obwohl Seifert den Fans nicht mehr als zwei Abos zumuten möchte.

Derzeit kassiert der Profifußball 1,2 Milliarden Euro pro Saison aus den nationalen Rechten (inklusive Zusammenfassungen im Free-TV), dazu kommen ein paar hundert Millionen aus der ganzen Welt. Als mögliche Interessenten an den Live-Übertragungen gelten neben den bisherigen Rechte-Inhabern Sky und DAZN auch Amazon, Netflix und die Deutsche Telekom. Selbst Apple, Disney und Google werden gehandelt.

Vier Rechte-Pakete

"Die Ausschreibung erfolgt in einem offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren", ließ die DFL am Montag wissen. Zum Start der jeweiligen Ausschreibung wird die DFL im nächsten Schritt den registrierten Unternehmen frühestens am 27. Februar einen so genannten "Procedure Letter" übersenden.

Dieser "enthält den Zeitplan sowie die Verfahrensregeln für die Durchführung der Ausschreibung, insbesondere die Fristen und Kriterien für die Zulassung zu der Ausschreibung, das Verfahren für die Abgabe von Angeboten und die Kriterien und das Verfahren für die Vergabe der ausgeschriebenen Rechtepakete".

Trotz der angekündigten Ausschreibung befindet sich das Bundeskartellamt laut der DFL "noch in der finalen Überprüfung der Details der Vergabemodalitäten". Nachdem das Amt seine Prüfung des Vermarktungsmodells abgeschlossen hat, wird die DFL allen zugelassenen Unternehmen die Ausschreibungsunterlagen voraussichtlich im März übersenden.

Laut Seifert wird es bei den Live-Übertragungen der Bundesliga vier Rechtepakete geben. Dazu kommen zwei Pakete für die 2. Liga, ein Paket mit neun Live-Partien für das Free-TV und sieben Pakete für die Höhepunkt-Spielberichte. Mit Blick auf die Bundesliga hatte zuletzt bereits die "FAZ" die vier Live-Pakete benannt: 1. Alle Spiele in der Konferenz. 2. Die Einzelspiele am Samstagnachmittag. 3. Die Partie am Samstagabend. 4. Die einzelnen Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag.

Wer welche Rechte bekommt, entscheiden auch die Vorgaben des Kartellamts. Es muss mindestens eines der vier Bundesliga-Pakte an einen Pay-TV-Sender mit Satelliten- und Kabelnetzzugang gegeben werden, sollten Streamingdienste die höchsten Gebote abgeben. Umgekehrt sollen zwei Pakete für Streamingdienste zugänglich sein, falls ein "klassischer" TV-Sender alle vier Pakete erwerben wird. Auch ein Unternehmen kann alle Rechte kaufen. In diesem Fall muss "nur" dafür gesorgt sein, dass ein weiterer Anbieter gleichzeitig zumindest einen Teil der Spiele übertragen kann.