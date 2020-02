Paukenschlag! Klinsmann tritt als Hertha-Coach zurück

unknown

Jürgen Klinsmann wirft bei Hertah BSC das Handtuch

Nach lediglich zehn Wochen ist Jürgen Klinsmann als Trainer von Hertha BSC zurückgetreten. Der 55-Jährige erklärte seine Entscheidung via Facebook. Als Grund nannte Klinsmann fehlendes Vertrauen. Klinsmann-Berater Roland Eitel bestätigte auf "SID"-Anfrage die Demission des Ex-Bundestrainers. Kurz darauf vermeldete auch der Hauptstadt-Klub den Rücktritt Klinsmanns.

"Wir sind von dieser Entwicklung am Morgen überrascht worden. Insbesondere nach der vertrauensvollen Zusammenarbeit hinsichtlich der Personalentscheidungen in der für Hertha BSC intensiven Wintertransferperiode gab es dafür keinerlei Anzeichen. Über die weiteren Entwicklungen werden wir zu gegebener Zeit informieren", ließ Geschäftsführer Michael Preetz auf der vereinseigenen Homepage verlauten. Das Training werde zunächst Co-Trainer Alexander Nouri leiten.

Zuvor hatte Klinsmann sich per Facebook zu Wort gemeldet. "Ende November haben wir mit einem hochkompetenten Team dem Wunsch der Vereinsführung entsprochen und ihr in einer schwierigen Zeit geholfen", schrieb der ehemalige Nationaltrainer in einem Post am Dienstagvormittag.

"Als Cheftrainer benötige ich allerdings für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen", so Klinsmann weiter: "Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden."

Daher sei er zum Entschluss gekommen, sein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen und sich auf seine Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zu konzentrieren.

Klinsmann hatte den Trainer-Posten Ende November von Ante Cović übernommen. In zehn Spielen erreichte der Schwabe einen Punkteschnitt von 1,2 Zählern.

Klinsmanns Facebook-Posting im Wortlaut:

"Liebe Herthaner,

auf diesem Wege sage ich ein ganz herzliches Dankeschön an alle Spieler, Fans, Zuschauer, Betreuer und Mitarbeiter von Hertha BSC für die Unterstützung, die vielen Begegnungen und den Austausch in den vergangenen zehn Wochen. Diese Zeit war für mich überaus spannend und brachte viele interessante neue Einblicke. Der Klub und die Stadt sind mir noch stärker ans Herz gewachsen.

Ende November haben wir mit einem hochkompetenten Team dem Wunsch der Vereinsführung entsprochen und ihr in einer schwierigen Zeit geholfen. Wir waren in der relativ kurzen Zeit auf einem sehr guten Weg, haben auch dank der Unterstützung vieler Menschen trotz meist schwieriger Spiele inzwischen sechs Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Hertha das Ziel – den Klassenverbleib - schaffen wird.

Als Cheftrainer benötige ich allerdings für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden.

Deshalb bin ich nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, mein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen und mich wieder auf meine ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen.

Die Anhänger, die Spieler und die Mitarbeiter sind mir in dieser Zeit natürlich ans Herz gewachsen und deshalb werde ich weiter mit der Hertha fiebern. Ich freue mich weiterhin auf viele Begegnungen in der Stadt oder im Stadion.

HaHoHe

Euer Jürgen"