Bayern legt Gespräche mit Thiago und Müller auf Eis

Markus Fischer via www.imago-images.de

Geht es für Thiago und Müller beim FC Bayern weiter?

Dem FC Bayern stehen nicht nur sportliche wegweisende Wochen bevor. Während das Champions-League-Achtelfinale gegen Chelsea (ab dem 25. Februar, 21:00 Uhr) bei Fans, Spielern und Verantwortlichen immer mehr in den Fokus rückt, bereitet sich der Rekordmeister hinter den Kulissen bereits auf zahlreiche wichtige Personalentscheidungen vor.

Selten stand der Rekordmeister aus München vor so vielen wichtigen Entscheidungen, wie in den kommenden Wochen. Insgesamt acht Spielerverträge laufen im Sommer 2021 aus. Will der FC Bayern einige seiner Stars im nächsten Jahr nicht ablösefrei ziehen lassen, hat der Klub mit Blick auf den Sommer 2020 nur zwei Optionen: Verkaufen oder Verlängern.

Laut Informationen der "Sport Bild" sind hinsichtlich der Gespräche einige weitreichende Entscheidungen in der Führungsetage gefallen. Demnach wird der Klub einzig mit Manuel Neuer noch vor den beiden Champions-League-Spielen gegen den Chelsea über eine Vertragsverlängerung sprechen. Neuer-Berater Kroth hat die Verantwortlichen bereits um ein Gespräch gebeten. Die Tendenz der Münchner ist klar: Sie wollen weiterhin mit ihrer Nummer eins verlängern.

Müller und Thiago beim FC Bayern auf dem Prüfstand

Anders stellt sich die Situation für Thomas Müller und Thiago da. Sie werden in der Königsklasse angeblich auf den Prüfstand gestellt und müssen gegen die Blues beweisen, dass sie sich einen neuen Kontrakt verdienen. Vor allem der Spanier müsse zeigen, dass er auch in "großen Spielen" liefern kann, heißt es.

Für Müller ist ein Abschied im Sommer derweil immer noch ein Thema. Erst vor wenigen Wochen ließ der Weltmeister von 2014 einen Verbleib gegenüber "Sport1" offen und sagte: "Was im Sommer passiert, da werde ich mit dem Verein sprechen und mit mir selbst. Dann schauen wir mal, in welche Richtung das geht." Laut "Sport Bild" könnte es das Münchner Urgestein entweder nach England oder aber Italien ziehen.

Neuer Alaba-Vertrag kein Selbstläufer

Relativ klar sind die Vorzeichen bei anderen Personalien. So will der FC Bayern den Vertrag von David Alaba (bis 2021) gerne verlängern. Ein Selbstläufer wird eine neue Unterschrift des Österreichers aber wohl nur, wenn der Rekordmeister das Gehalt des 27-Jährigen anhebt.

In ihre letzten Monate als Angestellte könnten dagegen Coutinho, Corentin Tolisso, Javi Martínez und Jérôme Boateng gehen. Einen neuen Sechser sucht der Rekordmeister schon, plant dementsprechend ohne Martínez, der schon im Sommer 2019 vor einem Abschied gestanden haben soll. Gleiches gilt für Boateng, der weiterhin einen Wechsel zu einem Spitzenklub im Auge hat.

Das Duo Coutinho/Tolisso hat ebenfalls schlechte Karten. Der Brasilianer muss im Sommer wohl für Leroy Sané und/oder Kai Havertz weichen. Dass der Rekordmeister die Kaufoption zieht, gilt als unwahrscheinlich. Schwer vorstellbar ist auch eine Vertragsverlängerung von Weltmeister Tolisso, der den Ansprüchen auch in dieser Spielzeit zu selten gerecht wird und angeblich auf dem Abstellgleis steht.

csc