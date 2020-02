Noch vor Hertha-PK: Klinsmann kündigt Fan-Talk an

Winfried Mausolf via www.imago-images.de

Jürgen Klinsmann wird sich am Mittwochabend erneut zu Wort melden

Am Donnerstag um 11:30 Uhr hat Fußball-Bundesligist Hertha BSC zur großen Pressekonferenz geladen, um sich ausführlich zu den Umständen und Hintergründen des Rücktritts von Jürgen Klinsmann zu äußern. Bereits am Mittwochabend kommt den Hertha-Bossen der einstige Cheftrainer aber zuvor und will sich per Live-Schalte in den Sozialen Medien an die Öffentlichkeit wenden.

"Dass es eine Menge Unklarheit und auch Unmut gibt, verstehe ich voll und ganz. Dem will ich mich stellen. Deshalb werde ich heute Abend um 18 Uhr hier auf Facebook in einem Live-Video gerne mit euch über die Gründe für den Schritt sprechen", schrieb der Ex-Bundestrainer auf seiner privaten Facebook-Seite.

Erst am Dienstag hatte der 55-Jährige ebenfalls über die Sozialen Medien für den großen Paukenschlag in der Hauptstadt gesorgt, als er seinen plötzlichen Rücktritt nach nur zehn Wochen vom Trainerposten bei der Hertha ankündigte.

Laut eigener Aussage will der Weltmeister von 1990 am Mittwochabend für viel Klarheit sorgen: "Ich freue mich auf euch und hoffe, dass ich eure Fragen – gerade die kritischen – beantworten kann", ergänzte Klinsmann.

Unter der Regie des streitbaren Fußballlehrers hatte Hertha BSC zwar den Abstand auf die Abstiegszone vergrößert, die ganz große Trendwende aber trotz enorme Transferausgaben im Winter verpasst.