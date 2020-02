Gwendoline Le Goff via www.imago-images.de

PSG schießt sich weiter für den BVB warm

Paris Saint-Germain ist ohne Probleme ins Halbfinale des französischen Pokals eingezogen und hat dabei den nächsten hohen Sieg eingefahren.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte sich sechs Tage vor dem Achtelfinalduell mit dem BVB in der Champions League beim Ligakonkurrenten FCO Dijon souverän mit 6:1 (2:1) durch und hat den 13. Pokaltriumph weiter fest im Blick.

In gut drei Wochen (3./4. März) geht es für PSG, das im vergangenen Jahr im Endspiel gegen Stade Rennes nach Elfmeterschießen verloren hatte, um den Finaleinzug.

Ein Eigentor von Wesley Lautoa nach nur 47 Sekunden brachte die Gäste aus der Hauptstadt, bei denen die Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer über die volle Spielzeit zum Einsatz kamen, zunächst in Führung.

Nach Mounir Chouiars (13.) Ausgleichstreffer übernahm Paris das Kommando und antwortete durch Kylian Mbappe (44.), der auf Vorarbeit von Draxler traf.

Thiago Silva (50.), Pablo Sarabia (56./90.+1) und Senou Coulibaly (86.) mit dem zweiten Eigentor erhöhten nach der Pause.

Am Wochenende hatte PSG in der Ligue 1 den früheren Serienmeister Olympique Lyon mit 4:2 abgefertigt. Am kommenden Dienstag (21:00) steigt das Hinspiel um den Viertelfinaleinzug in der Königsklasse in Dortmund.