Bayerns Trainer-Legenden zu den Diskussionen um Flick

LakoPress via www.imago-images.de

Hansi Flicks Zukunft beim FC Bayern ist noch ungewiss

Hansi Flick hat den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga nach schleppendem Saisonstart unter Niko Kovac stabilisiert und zurück an die Tabellenspitze geführt. 13 Spieltage vor Saisonende rangiert der Cheftrainer mit seinem Team auf Platz eins und ist damit auf Kurs in Richtung achte Deutsche Meisterschaft in Folge.

Trotz der starken persönlichen Bilanz des Bayern-Coaches mit 25 Punkten in elf Ligaspielen ist die Zukunft des 54-Jährigen über die laufende Spielzeit hinaus weiter nicht gesichert. Die Klubbosse um den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und den Sportdirektor Hasan Salihamidzic haben Gespräche über eine Vertragverlängerung zunächst aufgeschoben und wollen sich mit der Cheftrainerfrage frühestens im März wieder befassen.

Neben den Zielen auf nationaler Ebene mit der Deutschen Meisterschaft und dem DFB-Pokal geht es auch um ein starkes Abschneiden in der Champions League, wo der FC Bayern am 25. Februar sowie am 18. März (jeweils 21 Uhr) gegen den FC Chelsea im Achtelfinale antritt.

Nun bekamen die Münchner Klubverantwortlichen die eindringliche Empfehlung, mit einer Entscheidung in der Trainerfrage nicht allzu lange zu warten. "Grundsätzlich ist bis Mitte März Klarheit wünschenswert, damit der Klub wie der Trainer disponieren können", wird Bayerns Triple-Trainer von 2013, Jupp Heynckes, im "kicker" zitiert. In der entscheidenden Saisonphase zwischen März und Mai sei es wichtig, sich möglichst umfassend auf die rein sportlichen Belange konzentrieren zu können und nicht permanent eine schwelende Trainerdiskussion im Verein zu haben.

Hitzfeld hält Anfang März für idealen Zeitpunkt

Auch der langjährige Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld ist im Übrigen dieser Meinung. Das Sportmagazin zitiert auch den 71-Jährigen: "Anfang März ist es ideal, damit beide Seiten planen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können", so Hitzfeld auf die Frage nach dem bestmöglichen Zeitpunkt zur Entscheidung in der Causa Flick.

Der Fußballlehrer selbst will nur allzu gerne langfristig an der Säbener Straße bleiben. Zuletzt hatte Flick immer wieder betont, wie viel Spaß ihm die Arbeit beim deutschen Rekordmeister mache.

myr