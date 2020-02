Podolski bei Pokalerfolg nur auf der Bank

dpa

Wurde beim Pokalspiel von Antalyaspor gegen Sivasspor nicht eingewechselt: Lukas Podolski

Ohne den geschonten Fußball-Ex-Weltmeister Lukas Podolski hat Antalyaspor im Schneetreiben das Halbfinale im türkischen Pokal erreicht.

Der neue Klub des langjährigen DFB-Nationalspielers kam im Viertelfinal-Rückspiel bei Sivasspor zu einem 1:1 (0:1).

Nach dem 0:0 im Hinspiel zog Antalya damit aufgrund des auswärts erzielten Tores in die nächste Runde ein.

Der 34-jährige Podolski stand nicht im Kader, nachdem er am Sonntag beim 2:2 in Kayseri sein Debüt gegeben hatte.

Der Ex-Kölner war Ende Januar vom japanischen Klub Vissel Kobe in die Türkei gewechselt.

Beim Spiel in Sivas herrschten am Donnerstag Minustemperaturen, am Morgen war die Ansetzung aufgrund der Schneedecke auf dem Rasen noch ungewiss.