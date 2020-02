BVB-Generalprobe missglückt: Ex-Kölner schockt PSG

Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

PSG mühte sich in Amiens zu einem Remis

Dank einer furiosen Aufholjagd nach 0:3-Rückstand haben Trainer Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain vor dem Champions-League-Duell mit dem BVB in der Liga zumindest noch einen Punkt gerettet.

Ohne die geschonten Superstars Neymar und Kylian Mbappé kam der französische Meister am Samstag zu einem 4:4 (1:3) beim abstiegsgefährdeten SC Amiens. Damit beträgt der Vorsprung von Tabellenführer PSG in der Liga vor der Partie des Zweiten Olympique Marseille bei Lille OSC am Sonntagabend 13 Punkte.

Tuchel schonte zahlreiche Stars für das Duell mit seinem Ex-Klub im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse am Dienstag. Der ohnehin von einer Rippenprellung noch nicht vollständig genesene Superstar Neymar und Weltmeister Mbappé waren nicht einmal im Kader. Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler stand dagegen in der Startelf, sein DFB-Teamkollege Thilo Kehrer saß 90 Minuten auf der Bank.

PSG, das in der Liga seit Anfang November nicht mehr verloren hat, geriet gegen den Außenseiter zunächst mit 0:3 in Rückstand. Der Ex-Kölner Serhou Guirassy (5.), der starke Garl Kakuta (29.) sowie Fousséni Diabaté (40.) sorgten für trübe Gesichter bei den Hauptstädtern.

Ander Herrera nach einer Ecke von Draxler (45.), Tanguy Kouassi (60./65.) und Mauro Icardi (74.) schossen das in der zweiten Halbzeit deutlich verbesserte PSG dann aber sogar in Führung. In der Nachspielzeit traf der Ex-Kölner Serhou Guirassy jedoch noch zum 4:4 (90.+1).