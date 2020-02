"Sind in Gesprächen": BVB vor Verlängerung mit Bürki

Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Roman Bürki vor Verlängerung beim BVB?

Borussia Dortmund wird den Vertrag mit Stammtorhüter Roman Bürki zeitnah verlängern.

Das berichtet der "kicker". Demnach soll Bürki, dessen aktuelles Arbeitspapier nur bis 2021 datiert ist, bis mindestens 2023 beim Tabellendritten der Fußball-Bundesliga verlängern.

"Wir sind in Gesprächen", bestätigte BVB-Sportdirektor Michael Zorc gegenüber dem Fachmagazin laufende Verhandlungen mit Bürkis Berater Jürg von Matt von der Agentur IFM.

Bürki war 2015 für 3,5 Millionen Euro vom SC Freiburg nach Dortmund gewechselt und ist dort seitdem trotz nicht immer einwandfreier Leistungen unumstrittene Nummer eins.

In 194 Pflichtspielen für den BVB kassierte der frühere Schweizer Nationalspieler insgesamt 232 Gegentreffer und hielt 69 Mal die Null. In der laufenden Saison steht der 29-Jährige bei neun "weißen Westen".

Im Winter-Trainingslager in Marbella hatte Bürki bereits durchblicken lassen, einer weiteren Zusammenarbeit mit den Schwarz-Gelben nicht abgeneigt zu sein. "Ich weiß, was ich will und mein Berater auch", sagte Bürki damals im Rahmen einer Medienrunde. "Ich fühle mich sehr wohl hier in Dortmund und ich habe dem BVB viel zu verdanken."