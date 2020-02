Völler: Klinsmann hat Trainer-Job "unterschätzt"

unknown

Glaubt, dass Jürgen Klinsmann den Job als Trainer von Hertha BSC unterschätzt hat: Rudi Völler

Jürgen Klinsmann hat den Trainerjob bei Hertha BSC nach Ansicht von Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler "auch ein bisschen unterschätzt".

Es sei etwas anderes "als Nationaltrainer, egal jetzt ob in Deutschland oder der USA", sagte Völler in der TV-Sendung "100% Bundesliga - Fußball bei Nitro".

Im Tagesgeschäft der Fußball-Bundesliga müsse sich der Trainer "jeden Tag kümmern. Das ist eine große Aufgabe, auch den Dampfer zu lenken."

Völler ergänzte: "Du musst natürlich nicht nur ein bisschen was bewegen, sondern auch mal ein Spiel gewinnen. Das hat dann natürlich auch nicht mehr ganz so gut geklappt."

Klinsmann, einst Sturmpartner von Völler in der Nationalmannschaft und später Nachfolger des 59-Jährigen beim DFB als Bundestrainer, hatte seine Arbeit in Berlin in der vergangenen Woche völlig überraschend via Facebook für beendet erklärt und dies auch mit Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Klubs begründet.

"Es war schon ein etwas ungewöhnlicher Abgang", sagte Völler. "Ich weiß nicht, ob es eine Kurzschlusshandlung war. Das weiß nur er selbst."