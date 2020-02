Trotz Haaland-Abgang: Bobic warnt vor Salzburg

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Warnt Eintracht Frankfurt vor RB Salzburg: Fredi Bobic

Sportvorstand Fredi Bobic von Eintracht Frankfurt warnt trotz des personellen Aderlasses beim kommenden Europa-League-Gegner RB Salzburg vor den Österreichern.

"Sie haben viele gute Spieler, die nachgerückt sind. Es ist eine sehr starke, gute Mannschaft", sagte Bobic am Montagabend am Rande der Vergabe des Laureus Award in Berlin: "Man darf sie nicht unterschätzen. Das werden wir auch nicht tun, wir werden alles reinhauen und versuchen, eine Runde weiterzukommen."

Frankfurt empfängt Salzburg am Donnerstag (18:55 Uhr) im Hinspiel der Zwischenrunde.

Im Winter ließ RB unter anderem Sturm-Top-Talent Erling Haaland (Borussia Dortmund), Marin Pongracic (VfL Wolfsburg) und Takumi Minamino (FC Liverpool) ziehen.

Bobics Vorfreude auf die K.o.-Phase ist groß. "Für mich geht der Europapokal jetzt erst richtig los. Diese Gruppenphase ist schön und nett, du hast deine garantierten Spiele. Aber die K.o.-Phase ist das Spannende", sagte er.