BVB künftig mit zwei Trikot-Sponsoren

via www.imago-images.de

Der Chemie-Konzern Evonik ist seit 2006 Triktosponsor beim BVB

Der BVB sorgt ab der kommenden Saison für ein Novum in der Bundesliga. Medienberichten zufolge werden die Westfalen ab dem Sommer mit zwei Trikot-Sponsoren auflaufen.

Wie zunächst die "WAZ" berichtete, will Dortmunds aktueller Trikot-Sponsor Evonik ab der Saison 2020/21 auf das Sponsoring in der Fußball-Bundesliga verzichten und zukünftig nur noch bei BVB-Spielen im DFB-Pokal und der Champions League das Jersey der Revierklubs zieren. Nach "Bild"-Informationen haben BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Co. im Telekommunikations-Unternehmen 1&1 bereits einen neune Trikot-Sponsor für die Bundesliga gefunden.

Der neue Deal soll Dortmund demnach bis 2025 je nach Erfolg zwölf bis 15 Millionen Euro jährlich in die Kassen spülen. Insgesamt sollen die Dortmunder laut "Bild" in den kommenden fünf Jahren bis zu 200 Millionen Euro Einnahmen durch das Trikot-Sponsoring durch den Chemie-Giganten Evonik und 1&1 generieren.

Evonik ist seit der Saison 2006/07 Trikotsponsor von Borussia Dortmund. Das Essener Unternehmen ist darüber hinaus mit knapp 15 Prozent Aktien-Anteilen größter Aktionär beim Bundesligisten. Um Kosten zu sparen und dabei weiter auf "internationale Präsenz" zu setzen macht das Unternehmen laut "WAZ" beim Bundesliga-Sponsoring Platz und eröffnet dem Klub somit die Möglichkeit, durch das neue Trikot-Sharing mit einem zweiten Hauptsponsor noch höhere Einnahmen zu erzielen.