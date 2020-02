Fünf Schlüsselspiele entscheiden über Flicks Zukunft

LakoPress via www.imago-images.de

Bleibt Hansi Flick über den Sommer hinaus beim FC Bayern München?

Hansi Flick übernahm Anfang November 2019 für Niko Kovac an der Seitenlinie des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern. Unter dem Zepter des 54-Jährigen fanden die Münchner wieder in die Erfolgsspur und eroberten die Tabellenführung zurück. Will Flick allerdings über den Sommer hinaus an der Isar verweilen, müssen wohl weitere Siege her.

Um die Bayern-Bosse davon zu überzeugen, dass er ein Mann für die ganz großen Erfolge ist, muss Flick im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den FC Schalke 04 bestehen und das Halbfinale der Champions League erreichen. Das will die "Bild" erfahren haben.

Der Weg zu einem neuen Vertrag beginnt demnach am 25. Februar mit dem Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen den FC Chelsea, am 3. März folgt dann der Pokalkracher auf Schalke, ehe Chelsea am 18. März zum Rückspiel in München gastiert.

Sollten die Bayern die Londoner bezwingen, würde der Ausgang eines möglichen Viertelfinales (7./8. und 14./15.4.) endgültig die Weichen für Flicks Zukunft stellen.

Gute Gründe für Eile beim FC Bayern

Zwar beteuerte FCB-Präsident Herbert Hainer unlängst gegenüber "Sport1", man habe Flick "das Vertrauen bis zum Ende der Saison ausgesprochen, und wenn die Saison zu Ende ist, dann wird analysiert. Dann wird sich der Vorstand hinsetzen". "Bild" zufolge soll die Entscheidung jedoch bereits Mitte April festgezurrt werden.

Die Zeitung liefert zudem zwei gute Gründe gegen eine Last-Minute-Entscheidung: Flick soll bereits das Interesse anderer Klubs geweckt haben, Bayern folglich nicht mehr die "einzige Option" des langjährigen Assistenten von Bundestrainer Joachim Löw sein.

Zudem sei es für die anstehenden Vertragsverhandlungen mit Stars wie Thomas Müller, Manuel Neuer, David Alaba, Jérôme Boateng oder Javi Martínez (Verträge enden 2021) hilfreich, wenn klar ist, wer im kommenden Jahr das Traineramt innehat.

