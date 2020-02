Frankfurt und Salzburg gedenken der Opfer von Hanau

GEPA pictures/ Jasmin Walter via www.imago-images.

Das Europa-League-Hinspiel findet in Frankfurt statt

Nach den tödlichen Schüssen in Hanau gedenken die Teams von Eintracht Frankfurt und Red Bull Salzburg vor ihrem Europa-League-Duell am Donnerstag (18:55 Uhr) der Opfer.

Vor dem Anpfiff des Hinspiels der Zwischenrunde wird eine Schweigeminute in der mit 47.000 Zuschauern ausverkauften Arena gehalten, beide Mannschaften tragen Trauerflor.

"Die schrecklichen Vorkommnisse in Hanau in der letzten Nacht sorgen für Trauer und Entsetzen im gesamten Bundesgebiet und speziell in der Rhein-Main-Region", teilte die Eintracht mit. Am Mittwochabend waren an mehreren Tatorten in Hanau, das vor den Toren von Frankfurt liegt, Schüsse gefallen. Neun Menschen starben, später wurden auch der mutmaßliche Täter und dessen Mutter tot aufgefunden.

In Gedenken an die Betroffenen der schlimmen Taten und als klares Zeichen gegen jegliche Form von Rassismus und Extremismus wird heute Abend vor #SGESAL eine Schweigeminute durchgeführt. Zudem wird die Mannschaft der in Trauerflor spielen. #inEINTRACHT https://t.co/521641BVtb — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 20. Februar 2020

Laut Hessens Innenminister Peter Beuth habe die Bundesanwaltschaft den "Verdacht einer terroristischen Gewalttat". Erste Ermittlungen deuten demnach auf ein fremdenfeindliches Motiv hin. Die Eintracht sieht das Gedenken "als klares Zeichen gegen jegliche Form von Rassismus und Extremismus".