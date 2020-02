Immobile hätte Klopp gerne "den echten Ciro" gezeigt

imago sportfotodienst

BVB-Flop Ciro Immobile (l.) hätte die Zeit unter Jürgen Klopp gerne positiver gestaltet

Ciro Immobile steht in der Blüte seiner Karriere. Der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund führt derzeit die prestigeträchtige Golden-Shoe-Wertung an. Aus seiner Zeit beim BVB als Stürmer-Flop in Erinnerung, zählt er heute zu den treffsichersten Mittelstürmern der Welt. Trotzdem blickt der 30-Jährige wehmütig auf seine Zeit unter dem damaligen Trainer Jürgen Klopp zurück.

"Ich wünschte, er hätte mit dem echten Ciro arbeiten können", sagte Immobile in einem Interview bei "Lazio Style Radio" über Klopp. "Wir haben uns in unserer Karriere zur falschen Zeit getroffen", fügte er hinzu.

Als sich Immobile im Sommer 2014 den Dortmundern anschloss, waren die Erwartungen riesig und die Vorschusslorbeeren zahlreich. Nicht ohne Grund: Der Angreifer hatte in der Vorsaison 22 Tore für den FC Turin erzielt und sich selbst damit zum Torschützenkönig der Serie A gekrönt. Nun sollte er den zum FC Bayern abgewanderten Robert Lewandowski ersetzen.

Den Hoffnungen wurde Immobile aber zu keinem Zeitpunkt gerecht. In 24 Bundesliga-Partien gelangen ihm nur drei Treffer, in den letzten Monaten in Dortmund musste er sich meist mit einem Platz auf der Bank zufrieden geben.

Für Klopp und den Rechtsfuß war dies offenbar keine Dauerlösung. Nachdem er im Sommer 2015 an den FC Sevilla verliehen und später verkauft wurde, führte Immobiles Weg im Frühjahr 2016 schließlich wieder in die Heimat. Dort fand er zurück zu seiner Form.

In der Spielzeit 2017/2018 wurde er bei Lazio Rom erneut Torschützenkönig. Aktuell thront er mit 26 Treffern in nur 24 Ligaspielen noch vor Bayern-Star Lewandowski erneut an der Spitze der europäischen Torjäger-Liste und kämpft mit Lazio überraschend um den Meistertitel.