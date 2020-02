Banges Warten auf genaue Diagnose bei Kölns Czichos

Andreas Gora

Kölns Rafael Czichos musste verletzt vom Platz getragen werden

Abwehrspieler Rafael Czichos vom 1. FC Köln hat sich beim Meisterschaftsspiel auswärts gegen Hertha BSC womöglich schwerer verletzt.

"Die erste Diagnose war 'Halswirbel verstaucht', aber da muss man erstmal schauen", sagte Geschäftsführer Horst Heldt dem Sender "Sky" nach dem 5:0-Sieg der Rheinländer bei Hertha BSC.

Der 29 Jahre alte Czichos hatte nach einem Zusammenprall bei einem Kopfballduell minutenlang auf dem Rasen behandelt werden müssen. Er hatte zur Stabilisierung eine Halskrause angelegt bekommen und war umgehend in ein Berliner Krankenhaus transportiert worden.

So schön die 3:0-Führung sich anfühlt, die Verletzung von Rafael Czichos überschattet die erste Hälfte. Der #effzeh-Verteidiger befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus, Frank Aehlig begleitet ihn.



Gute Besserung, Rafa!!! 🙏#BSCKOE 0:3 (45.) pic.twitter.com/WX1eX7kFog — 1. FC Köln (@fckoeln) 22. Februar 2020

In der Pressekonferenz nach der Partie der Fußball-Bundesliga im Olympiastadion sagte Kölns Trainer Markus Gisdol, dass er aktuell noch nichts wisse, er aber hoffe, dass es sehr, sehr schnell positive Nachrichten gebe.

Gisdol betonte, dass jeder in der Mannschaft zunächst geschockt gewesen sei und sie sich in der Pause vorgenommen hatten, auch für Czichos noch ein paar Prozentpunkte draufzulegen in der zweiten Hälfte und das Spiel zu gewinnen. "Hoffentlich ist nichts Schlimmeres passiert", hatten die Kölner noch während Czichos Abtransport mithilfe mehrerer Sanitätern getwittert.