Rummenigge: Diese Trainer prägten den FC Bayern

Peter Fastl/DeFodi.de

Karl-Heinz Rummenigge (l.) schwärmt von der Zeit mit Jupp Heynckes beim FC Bayern

Nach einer sehr erfolgreichen Karriere als Stürmer des FC Bayern München wechselte Karl-Heinz Rummenigge ins Management des deutschen Rekordmeisters, bei dem er seit 2002 den Vorstandsvorsitz innehat. Nun sprach das Bayern-Urgestein über die wichtigsten Trainer der Klub-Geschichte und seinen schönsten Momenten als Bayern-Funktionär.

Besonders positiv ist Rummenigge das Champions-League-Finale 2013 in Erinnerung geblieben. Der FC Bayern forderte Borussia Dortmund im altehrwürdigen Wembley-Stadion in London, gewann 2:1 und sicherte sich zum fünften und bislang letzten Mal den Titel in der Königsklasse.

Nach dem Sieg seien "zentnerweise Steine" von ihm und Bayerns Ex-Präsident Uli Hoeneß abgefallen, "weil wir die Bedeutung dieses Erfolges für den ganzen Verein wohl wie kein Dritter gespürt hatten", erklärte Rummenigge im Gespräch mit der "Abendzeitung". "Es gibt Momente im Leben, die möchtest du am liebsten für immer festhalten. So ist es mit dieser Nacht von Wembley."

Der Endspielerfolg im Mai 2013 ist allerdings nicht der einzige Sieg gegen den BVB, der Spuren bei Rummenigge hinterlassen hat.

Ziel des FC Bayern sei es "für Ballbesitz, Balldominanz, Positionsspiel, Offensivdrang – und für viele Tore" zu stehen, so Rummenigge. Dieser Stil sei Vorgabe für den derzeitigen Coach Hansi Flick und alle Trainer, die "in den nächsten Jahren" an der Seitenlinie der Münchner stehen werden.

Sieg gegen den BVB war Flicks Meisterstück

In Perfektion erfüllte der FCB die Vorgaben im November 2019 im zweiten Spiel unter Flick. Damals fegten die Bayern die Dortmunder mit 4:0 vom Platz und erfüllten Rummenigge mit Stolz. "Ich habe in der Hinrunde gegen Dortmund beim Stand von 4:0 mal nur noch die Zuschauer beobachtet und mir gedacht: So haben sie Spaß an ihrem FC Bayern. Klar willst du eine Mannschaft, die Erfolg hat. Aber sie soll auch Freude vermitteln. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir diesen Stil aufrechterhalten."

Rummenigge sprach zudem über die Vorgänger Flicks, die die tiefsten Spuren im Verein hinterließen. Alle Übungsleiter der Münchner hätten "Wahnsinnsverdienste" gehabt. Rummenigge hob jedoch Zlatko Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer sowie Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Louis van Gaal und Pep Guardiola aus der jüngeren Klubgeschichte hervor.

Guardiola, Heynckes und van Gaal waren "Brüder im Geiste"

Heynckes, van Gaal und Guardiola seien zudem von besonderer Bedeutung, da sie den heutigen Bayern-Stil begründet hätten. "Da waren sie Brüder im Geiste. Es war kein Zufall, dass wir unter ihnen die fußballerisch wohl schönste Zeit hatten: Wir gewannen Titel ohne Ende, und ich habe mich beim Zuschauen oft wie im Himmel gefühlt – dieser Fußball riss die Leute von den Sitzen. Wir profitieren bis heute von der Arbeit dieser drei großen Trainer", schwärmte Rummenigge.

Vor dem 120. Geburtstag der Münchner am 27. Februar äußerte sich Rummenigge auch zu den Werten des Serienmeisters: "Wir stehen für unser gelebtes 'Mia san mia', das sich auf dem Platz und außerhalb wiederfindet. Wir sind dem Erfolg verpflichtet, haben den Anspruch, Benchmarks in allen Bereichen zu setzen und stellen uns diesem Druck, der aus dem Innersten dieses Vereins und seiner Geschichte kommt. Bei allem Ehrgeiz auf dem Feld werden wir als Klub aber auch nie unsere gesellschaftliche Verantwortung aus den Augen verlieren."

ma