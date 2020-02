Bürki verrät: Dieser BVB-Star verteidigt jetzt besser

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Roman Bürki (M.) hat sich zur Lage beim BVB geäußert

Nach zwei klaren Siegen in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt (4:0) und Werder Bremen (2:0) und einem 2:1-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain herrscht bei Borussia Dortmund wieder eitel Sonnenschein. Das liegt auch daran, dass der BVB defensiv wieder an einem Strang zieht, wie Roman Bürki erklärte.

"Wir verteidigen alle gemeinsam", sagte der Keeper der Schwarzgelben gegenüber dem "kicker" und fügte an: "Jeder kommt zurück." Neben Jadon Sancho und Thorgan Hazard, die deutlich besser in der eigenen Hälfte mitarbeiten, nennt Bürki explizit auch Achraf Hakimi, der den Weg nach hinten zuvor ein ums andere Mal nicht antrat.

"Er hatte früher das Verteidigen manchmal vergessen", verriet Bürki über den marokkanischen Nationalspieler, um gleichzeitig zu betonten: "Jetzt macht er es super."

Witsel "sehr glücklich" mit der BVB-Defensive

Auch Emre Can sah am Wochenende im Weserstadion einen veränderten BVB. "In der ersten Halbzeit, als Bremen das sehr gut gemacht hat und wir keine Lösungen gefunden haben, standen wir sehr stabil, haben nichts zugelassen", hob der Neuzugang die Veränderungen in der Dortmunder Defensive hervor. In der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft dann "zur richtigen Zeit zugestochen".

Lediglich sechs Torchancen gestattete die BVB-Abwehr den Frankfurtern, PSG und dem SV Werder in den letzten drei Spielen, rechnet der "kicker" vor. "Hoffentlich geht es so weiter", sagte Axel Witsel gegenüber dem Fachblatt", um danach in das Lob seiner Team-Kollegen einzustimmen: "Ich bin sehr glücklich mit der Defensive."

In der Vorwärtsbewegung hilft der Borussia ohnehin die starke Offensive mit ihrer hohen individuellen Qualität. "Das steckt zwangsläufig in unserer DNA", erklärte Sebastian Kehl, der Chef der Dortmunder Lizenzspielerabteilung.

cro