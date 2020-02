GAK beurlaubt Trainer David Preiß

APA (archiv)

GAK reagierte auf Fehlstart mit Beurlaubung

Zweitligist GAK hat mit einem Trainerwechsel auf den Fehlstart ins neue Jahr reagiert. Die Grazer gaben am Dienstag die Beurlaubung von Cheftrainer David Preiß bekannt.

Schon am Montag leiteten Co-Trainer Alois Hödl und Individualcoach Ralph Spirk das Training. Sie werden laut Clubangaben aller Voraussicht nach auch am Samstag im Ligaspiel bei Blau-Weiß Linz an der Linie stehen.

Der GAK war am Sonntag mit einer 1:2-Heimniederlage gegen den FAC ins Frühjahr gestartet und dadurch auf den 14. Tabellenrang, den ersten Abstiegsplatz, zurückgefallen. Schon davor war der Aufsteiger aus der Steiermark zehn Runden bzw. elf Pflichtspiele sieglos gewesen.

"In den vergangenen zwei Jahren durften wir mit David zwei Meistertitel und die damit verbundene Rückkehr in den Profifußball feiern", erinnerte GAK-Obmann Rene Ziesler in einer Clubmitteilung. "Ich bitte unsere Fans diese Leistungen nicht zu vergessen und ihm daher mit dem gebührenden Respekt zu begegnen."

Ein neuer Cheftrainer solle innerhalb einer Woche präsentiert werden, hieß es.

apa