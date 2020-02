Medien: Leipzig-Star Forsberg darf im Sommer gehen

TEAM2 via www.imago-images.de

Emil Forsberg hat das Interesse aus der Premier League geweckt

Emil Forsberg gehörte in den vergangenen Jahren zu den großen Säulen bei RB Leipzig. Das Kapitel bei den Sachsen könnte jedoch im Sommer zu Ende gehen.

Zwar haben die Verantwortlichen bei RB Leipzig dem Schweden laut "Sport Bild" noch keine Signale gegeben, dass er sich zur kommenden Spielzeit einen neuen Klub suchen muss. Der Bundesligist wäre angeblich aber bereit, Forsberg ziehen zu lassen.

Demnach fordere Leipzig lediglich eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro, angesichts des bis 2022 gültigen Arbeitspapieres eine moderate Summe.

An Interessenten mangelt es offenbar nicht: So seien Tottenham Hotspur, Achtelfinal-Gegner der Sachsen in der Champions League, Manchester United, Arsenal, Leicester City und der FC Everton am 28-Jährigen interessiert.

Spurs-Teammanager José Mourinho machte nach dem Hinspiel in der Königsklasse keinen Hehl daraus, den offensiven Mittelfeldspieler im Blick zu haben. "Forsberg und Poulsen. In Leipzig spielen sie nicht. Ich möchte sie haben", zitiert das Sportblatt den Portugiesen.

Dass Forsberg selbst über einen Abschied im Sommer nachdenkt, gilt als sicher. In der Rückrunde stand er bislang nur einmal in der Startelf von Trainer Julian Nagelsmann - bei acht möglichen Partien. Gesetzt sind derzeit in der Offensive vielmehr Marcel Sabitzer und Christopher Nkunku, zudem wurde mit Dani Olmo im Winter ein weiterer Konkurrent auf Emil Forsbergs Position verpflichtet.

gkl