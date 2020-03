Corona-Virus: BVB sperrt seine Fans aus

unknown

Keine Selfies und Autogramme mehr für die BVB-Fans

Borussia Dortmund ergreift wegen des grassierenden Corona-Virus umfangreiche Maßnahmen. Insbesondere die Fans des BVB sind davon betroffen.

Wie der Klub am Montagabend mitteilte, stehen die Profis sowie das Trainer-Team um Chefcoach Lucien Favre den Anhängern bis auf Weiteres nicht mehr für Selfies zur Verfügung. Auch Autogrammwünsche sollen nicht mehr erfüllt werden.

Zudem wird es in Dortmund "bis das Corona-Virus insgesamt eingedämmt ist" keine öffentlichen Trainingseinheiten mehr geben, "auch zum Schutz anderer Trainingsbesucher", wie es in einer Mitteilung der Schwarz-Gelben hieß.

"Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung, von der wir uns erhoffen, das Ansteckungsrisiko verringern zu können", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Der BVB stehe hinsichtlich der ergriffenen Maßnahmen im Austausch mit dem Robert-Koch-Institut in Berlin, der Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten.

Zuvor hatte auch der FC Bayern München wegen "Covid-19" Selfies und das Schreiben von Autogrammen auf den Index gestellt. Öffentliche Trainingseinheiten hatte der Rekordmeister bislang aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

BVB droht angeblich "Geisterspiel" in der Champions League

In Deutschland wurden schon mehr als 150 Fälle von Corona-Virus bestätigt, 86 davon in Nordrhein-Westfalen. Der Spielbetrieb in der Bundesliga ist bislang jedoch nicht von der neuartigen Krankheit betroffen.

Allerdings droht dem BVB in der Champions League womöglich ein "Geisterspiel". Die UEFA denke darüber nach, das Achtelfinal-Rückspiel der Dortmunder bei Paris Saint-Germain ohne Zuschauer austragen zu lassen, berichtete "Le Parisien".

Zunächst hatte es sogar Gerüchte gegeben, die Partie könne wegen des Corona-Virus ganz abgesagt werden.

Die italienische Serie A war bereits von zahlreichen Spielausfällen betroffen. In der Schweiz wurde der gesamte Betrieb der ersten und zweiten Liga bis April ausgesetzt.