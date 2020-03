Nordderby: Wiese fürchtet Eskalation und "Psycho-Terror"

unknown

Tim Wiese fürchtet eine brisante Relegation zwischen dem HSV und Werder

Sowohl der HSV als auch Werder Bremen sind in der laufenden Saison bisher unter den Erwartungen geblieben. Hamburgern und Bremern droht mit Blick auf das Saisonende der harte Gang in die Relegation. Ex-SVW-Keeper Tim Wiese fürchtet, dass es in diesen beiden Nord-Duellen so richtig hart zur Sache gehen könnte.

Eine Relegation zwischen dem HSV und Werder Bremen "wäre Psycho-Terror", sagte Wiese im Gespräch mit der "Bild". Der ehemalige Nationaltorhüter geht sogar noch weiter und ist sich sicher: "Dann haben wir hier Eskalation."

Wiese weiß aus eigener Erfahrung nur zu gut, wie heiß es in den Nord-Derbys hergeht. Als Torhüter des SV Werder traf der 38-Jährige zwischen 2006 und 2012 insgesamt 14 Mal auf die Rothosen aus Hamburg.

Unvergessen ist bis heute sein überhartes Einsteigen gegen Ex-HSV-Stürmer Ivica Olic im Mai 2008. Damals stürmte Wiese kurz vor der Halbzeitpause in Kung-Fu-Manier aus seinem Kasten und traf den Kroaten mit dem Stollen am Hals. Statt der fälligen Roten Karte kam der Keeper mit Gelb davon.

Wiese: "Wäre brutal und noch krasser als damals"

In bester Erinnerung ist Wiese zudem die Phase im Jahr 2009, als Werder innerhalb von nur 19 Tagen in DFB-Pokal, UEFA-Cup und Bundesliga vier Mal auf die Hamburger traf. Doch so heiß diese knapp drei Wochen auch waren, sollte es in diesem Jahr zu einer Relegation zwischen den beiden Klubs kommen, geht es laut Wiese noch mal heißer her. "Jetzt wäre es brutal und noch krasser als damals", sagte der ehemalige Profi.

Wiese ist sogar überzeugt davon, dass die Erlebnisse im Jahr 2009 von einigen Hamburgern immer noch nicht verdaut sind. "Das steckt bis heute in den Köpfen drin. Es kann Werder in die Karten spielen", glaubt der 38-Jährige. Ein Abstieg, so Wiese, wäre für die Bremer "eine Katastrophe. Gehaltseinbußen, dazu sind Arbeitsplätze sind in Gefahr."

csc