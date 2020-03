Werders Augustinsson: "Wollen keinen Trainerwechsel"

Cathrin Mller /M.i.S. via www.imago-images.de

Ludwig Augustinsson hat bisher erst sieben Saisonspiele absolviert

Ludwig Augustinsson hat einmal mehr den Wunsch der Spieler von Werder Bremen betont, trotz der prekären Tabellensituation mit Cheftrainer Florian Kohfeldt weiter zusammenarbeiten zu wollen.

"Ich möchte, dass Florian auf jeden Fall unser Trainer bleibt", sagte der 25-Jährige im Interview mit dem "Weser Kurier". Viel mehr als seinen Coach sieht Augustinsson sich selbst und seine Mannschaftskollegen in der Bringschuld, endlich für eine Trendwende in Bremen zu sorgen.

"Wir wissen alle, dass wir Spieler nicht gut performen. Florian hat seinen Teil getan, aber es waren wir Spieler, die auf dem Platz unter ihren Möglichkeiten als Team geblieben sind. Jeder weiß, dass wir einen unglaublichen Coach haben, und wir wollen keinen Trainerwechsel. Leider haben wir nun aber in einigen Spielen sehr schlecht gespielt. Wir möchten allerdings die Situation gemeinsam verändern und sind froh, dass wir das jetzt mit Florian tun können", führte der Schwede weiter aus.

Der Linksverteidiger hat in dieser Saison sportlich noch nicht viel bewirken können und fiel über Monate hinweg aus. Zunächst war der gebürtige Stockholmer monatelang mit Knieproblemen zum Zuschauen gezwungen. Bis Ende November fiel Augustinsson damit aus. Kurz nach seiner Rückkehr ins Team erlitt er dann auch noch einen Muskelfaserriss, die ihn erneut wochenlang zum Zuschauen zwang.

Erst sieben Bundesliga-Spiele absolvierte der 28-malige schwedische Nationalspieler in der laufenden Saison für den SV Werder, zuletzt feierte er sein Comeback gegen Borussia Dortmund vor zwei Wochen. Insgesamt steht Augustinsson seit drei Jahren bei den Bremern unter Vertrag und absolvierte seit dem bisher 70 Bundesliga-Spiele.

Augustinsson hat "noch nicht einmal" über Abstieg nachgedacht

Derzeit befindet sich Werder in der schwersten sportlichen Krise seit Jahrzehnten. 17 Zähler nach 23 Spielen sind absolut unbefriedigend, Werders Rückstand auf das rettende Ufer beträgt mittlerweile bereits acht Punkte (bei einem Spiel weniger). In den kommenden Wochen geht es für den SV Werder Bremen mit den wichtigen Bundesliga-Spielen gegen Hertha BSC, Bayer Leverkusen und den SC Freiburg weiter - Wett Tipps heute und Live-Ticker zu den Spielen.

Trotz der hoch dramatischen Tabellensituation gibt Augustinsson an, sich noch nicht mit dem Gedanken an einen möglichen Abstieg befasst zu haben: "Ich habe über diesen Fall noch nicht einmal nachgedacht. Ich will einfach nur spielen und diese Situation mit meinen Teamkollegen bewältigen. Deshalb ist es auch überhaupt nicht notwendig, darüber zu sprechen."

Das große Problem der Werder-Stars sei es momentan, dass ihnen das notwendige Selbstvertrauen in den Spielen fehle. Augustinsson stellte aber klar, dass in den kommenden Wochen nicht mehr als Argument gelten lassen zu wollen. Für ihn stehe fest: "Ich bin es allmählich leid, immer darüber zu reden. Ich will keine Entschuldigungen mehr, wir wollen es jetzt auf dem Platz zeigen. Wir wollen nicht mehr reden, wir gehen jetzt in den letzten elf Spielen 'All In', wie Niklas schon gesagt hat."