Schalkes Torwart-Frage offenbar entschieden

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-image

Alexander Nübel patzte zuletzt zweimal schwer gegen Leipzig und Köln

Alexander Nübel steht wohl tatsächlich vor dem Verlust seines Stammplatzes beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Wie die "Bild" vermeldete, soll die Torwart-Frage bei den Königsblauen entschieden sein. Und zwar zu Ungunsten des 23-jährigen Ex-Kapitäns, der zuletzt gegen RB Leipzig und den 1. FC Köln gleich zweimal böse gepatzt hatte und keinen sonderlichen Rückhalt mehr bei der Schalker Anhängerschaft hat.

Zuletzt wurde Nübel, der im Sommer ablösefrei zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München wechseln wird, von den eigenen Fans mehrfach ausgepfiffen. Die königsblauen Anhänger nehmen dem einstigen U21-Nationaltorwart den bevorstehenden Wechsel zum Branchenprimus übel und fordern schon seit der Winterpause, Alexander Nübel im Tor durch Markus Schubert zu ersetzen.

Der 21-Jährige fiel zuletzt allerdings mit Patellasehnenproblemen aus, steht vor dem Viertelfinalspiel im DFB-Pokal ausgerechnet beim FC Bayern am Dienstagabend (ab 20:30 Uhr) aber wieder zur Verfügung.

Wagner wollte bis zuletzt nichts bestätigen

Laut dem Medienbericht deutet "fast alles" darauf hin, dass sich Coach David Wagner zu einem Wechsel im Schalker Tor entschieden habe. Nicht nur für die Partie gegen die Münchner, sondern für den Rest der laufenden Saison.

Damit soll dieser zuletzt immer größer gewordene Brandherd in Bezug auf die Torwart-Frage in Gelsenkirchen endgültig gelöscht werden. Offiziell wollte sich Cheftrainer David Wagner am Tag vor dem Pokalduell bei den Bayern noch nicht festlegen, meinte auf der Pressekonferenz nur: "Ich möchte das Thema heute nicht anschneiden. Ich werde erst mit beiden darüber sprechen."

Mittlerweile soll die Entscheidung gefallen und intern bereits kommuniziert worden sein. Markus Schubert ist demnach der neue Stammtorwart auf Schalke.

myr