FC Bayern stellt Weichen für Zukunft mit Flick

nordphoto/Mauelshagen via www.imago-images.de

Unter Hansi Flick hat der FC Bayern wieder in die Spur gefunden

Unter Hansi Flick ist der FC Bayern wieder zu der Fußball-Großmacht geworden, die nicht nur national, sondern auch international für Schlagzeilen sorgt. Obwohl Trainer und Verantwortliche nicht immer einer Meinung sind, hat die Entwicklung der Mannschaft offenbar dazu geführt, dass Flick schon bald einen neuen Vertrag unterschreiben wird.

Die Frage, wie es nach der Saison mit Hansi Flick weitergeht, wollten die Bosse des FC Bayern eigentlich erst im Frühjahr final beantworten. Die "Sport Bild" berichtet allerdings, dass sich die Klubchefs schon längst festgelegt haben.

Zwar sei eine Weiterbeschäftigung des früheren Co-Trainers ursprünglich nicht geplant gewesen, mittlerweile aber haben sich Karl-Heinz Rummenigge und Co. umentschieden und streben eine Zusammenarbeit über die Saison hinaus an. Letzte Gespräche über einen neuen Vertrag sollen nun schon Ende März und nicht erst am Ende der Saison stattfinden. Eine Einigung ist offenbar nur noch Formsache.

Spannung zwischen Flick und Bayern-Bossen

Bei den Spielern dürfte die Entscheidung des Klubs gut ankommen. Laut "Sport Bild" genießt Flick bei den Profis hohes Ansehen. Durch einfühlsame Einzelgespräche hat der Trainer die Akteure des Rekordmeisters ebenso von sich überzeugt, wie mit seiner harten Hand und klaren Forderungen. Eine Linie, die den FC Bayern zuletzt wieder in die Erfolgsspur geführt und der Mannschaft ein neues Gesicht verpasst hat.

Auch mit den Verantwortlichen der Münchner versteht sich der "Spielerflüsterer" gut. Allerdings ist Flick auch mit Rummenigge, Salihamidzic und Co. nicht immer einer Meinung.

Flick habe für die Zukunft bereits "klare Vorstellungen", schreibt die "Sport Bild" - Vorstellungen, die unter anderem eine Verpflichtung von Kai Havertz beinhalten. Und auch Timo Werner, so spekuliert das Blatt, würde wohl schon beim FC Bayern spielen, hätte Flick im Sommer 2019 über einen Transfer entscheiden können.

Spätestens im Sommer 2020 könnte der Trainer die Chance bekommen, seine Wünsche in die Tat umzusetzen.

csc