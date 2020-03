Ismaik lobt Reaktion des FC Bayern und schießt gegen 1860

FrankHoemann/SVEN SIMON

Hasan Ismaik ist seit 2011 als Investor beim TSV 1860 München aktiv

Die beleidigenden Plakate gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp führten am Samstag fast zu einem Abbruch des Bundesligaspiels des FC Bayern München. Hasan Ismaik, Investor beim TSV 1860 München, hat die Verantwortlichen des Rekordmeisters nun für ihre deutliche Reaktion gelobt.

"Ich bin kein Fan des FC Bayern, aber ich muss Karl-Heinz Rummenigge, dem Präsidenten Herbert Hainer und den Verantwortlichen dieses Vereins meine Hochachtung und meinen Respekt aussprechen, wie sie am Wochenende in Hoffenheim reagiert und Dietmar Hopp vehement verteidigt haben. Das hat Stil und Niveau", schrieb der jordanische Geschäftsmann in einem Beitrag bei Facebook.

"Die Bundesliga, aber auch der gesamte Fußball in Deutschland, sollte für Vielfalt, Respekt und Toleranz stehen, aber nicht für Hass, Ausgrenzung und Rassismus", forderte der 43-Jährige.

Die Fans des FC Bayern hatten am Samstag wiederholt Schmäh-Plakate gegen Hopp gezeigt. Nach zweimaliger Spielunterbrechung stand die Partie zwischenzeitlich sogar vor dem Abbruch. Das Spiel konnte letztlich fortgesetzt werden, die Spieler schlossen allerdings in der letzten Viertelstunde jedoch einen Nicht-Angriffs-Pakt, um ihrem Protest gegen das Verhalten der Anhänger Ausdruck zu verleihen.

Ismaik: Hopp, Kind und Co. sind "Ehrenmänner"

Ähnliche Banner wurden am Wochenende auch in anderen Stadien gezeigt. Hopp wird von den aktiven Fanszenen schon länger als Symbol für die Kommerzialisierung verteufelt.

Für Ismaik steht derweil außer Frage, dass Förderer der Vereine wie Hopp oder er selbst stärker geschützt werden müssen: "Menschen wie Herr Hopp, Herr Kind und Herr Mateschitz oder auch andere Investoren, die den deutschen Fußball unterstützen, sind nicht nur Ehrenmänner, sondern bereichern diesen ungemein."

Der Immobilien-Unternehmer nutzte seine Stellungnahme zudem für eine Spitze gegen die Löwen: "Ich hätte mir von der Vereinsführung des TSV 1860 auch einmal gewünscht, dass sie ein deutliches Zeichen setzt und sich von den massiven und fortdauernden Beleidigungen gegen meine Person endlich einmal öffentlich distanziert."

Ismaik stieg 2011 bei 1860 München als Investor ein und hält seitdem die Mehrheit der Aktien beim Traditionsverein. Da er 2017 eine notwendige Zahlung für den Erhalt der Lizenz für die 3. Liga verweigerte, ist er bei den Fans des deutschen Meisters von 1966 in Ungnade gefallen.