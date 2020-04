unknown

Wechselt Leroy Sané im Sommer zum FC Bayern?

Der mögliche Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern München hält die nationale und internationale Presse weiter auf Trab. Beinahe täglich gibt es neue Stimmen und Informationen bezüglich eines möglichen Mega-Transfers des Flügelstürmers von Manchester City.

Wird Sané zum "Super-Schnäppchen"?

Liverpool angeblich mit Interesse

Kein Trend gegen Sané?

Machen die Bayern einen Rückzieher?

Update 10.04.2020, 10:26 Uhr

Wird Leroy Sané für den FC Bayern unter Umständen gar zum "Super-Schnäppchen"? Diese Option will zumindest Michael Rummenigge nicht ausschließen. Der Bruder von Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kann sich vorstellen, dass die Ablöse für den Nationalspieler weiter sinkt.

"Nachdem die Bayern ihn vor dem Kreuzbandriss wohl für 100 bis 120 Millionen gekauft hätten, könnte eine Verpflichtung nun deutlich günstiger werden und vielleicht nur 30 bis 50 Millionen kosten", schrieb Rummenigge in seiner "Sportbuzzer"-Kolumne. Seine Begründung: "Sanés Vertrag bei Manchester City endet 2021, danach wäre er ablösefrei. Und: Sollte die Europapokal-Sperre für City Bestand haben, braucht auch dieser Klub in Zeiten von Corona irgendwann Geld, um seine Gehälter zu bezahlen."

Ob Sané wieder zu seiner Bestform findet, ist für Rummenigge durchaus fraglich. In seinen Augen wird es zumindest dauern, bis der Flügelstürmer wieder an alte Zeiten anknüpfen kann: "Der Kreuzbandriss, den er sich im vergangenen August zugezogen hat, hinterlässt Spuren und bremst die Entwicklung. Medizinisch ist es heutzutage kein Problem mehr, so eine Verletzung zu überwinden. Bis Sané wieder sein altes Niveau erreicht, wird es aber wohl dauern."

Problematisch sieht der ehemalige Profi auch den Berater-Wechsel des Nationalspielers, der den Transfer laut übereinstimmenden Meldungen ausgebremst haben soll: "Nachdem Jürgen Milewski und Jens Jeremies für ihn zu Beginn der Karriere alles sensationell gemacht haben, wechselte Sané zuletzt von Berater zu Berater. Soweit ich weiß, hat Bayern mit dem aktuellen Vertreter von Sané noch gar nicht gesprochen."

Update 06.04.2020, 13:15 Uhr

Große Konkurrenz für den FC Bayern München. Wie der englische "Mirror" berichtet, denkt mittlerweile auch Champions-League-Sieger FC Liverpool über eine Verpflichtung von Manchester Citys Leroy Sané nach.

Bei den Reds soll der 24-Jährige die Flügelstürmer Sadio Mané und Mohamed Salah unterstützen - und im Falle eines Wechsels der Angreifer in die Fußstapfen treten. Zuletzt wurde noch Adama Troaré von Wolverhampton Wanderers diese Aufgabe zugesprochen.

Der "Mirror" bezieht sich in diesem Zusammenhang auf Aussagen des ehemaligen City-Spielers Danny Mills, der gegenüber "FootMercato" erklärte: "Adama Traoré steht wegen seiner Schnelligkeit und Kraft in den Schlagzeilen. Er ist aber noch nicht bereit dafür, Spieler wie Sadio Mané oder Salah bei einem Top-Team zu ersetzen. Möglich, dass das jemand wie Leroy Sané kann. Er kommt von einer Verletzung zurück und wurde mit einem Abschied in Verbindung gebracht."

Der Wechsel von Sané zu Liverpool sei "realistischer", wobei nicht sicher sei, ob Manchester City Leroy Sané "an seinen Rivalen verkauft".

Update 04.04.2020, 08:01 Uhr

Über einen Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern wurde und wird viel spekuliert. Dass die Münchner Interesse am deutschen Nationalspieler haben, ist belegt, wie und ob der Deal letztlich über die Bühne geht, steht jedoch in den Sternen. Auch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ließ sich keine konkreten Worte entlocken.

"Sie wissen doch, ich rede nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen", wiegelt der 64-Jährige auf Nachfrage der "Bild" ab.

Update 02.04.2020, 15:20 Uhr

Wessen Quellen liegen richtig? Nachdem der "kicker" am Donnerstag von zweifelnden Münchner Verantwortlichen berichtete, kontern "Sky Sport" und "Sport Bild"-Reporter Christian Falk den Bericht des Fachmagazins.

Während Falk den "kicker"-Bericht als "nicht wahr" brandmarkte, berichtete "Sky", dass Sané bei den Verantwortlichen des FC Bayern zwar auch kritisch gesehen werde, von einem "klaren Trend" gegen den Nationalspieler könne allerdings nicht die Rede sein.

Not true - again

Laut "Sky" will der FC Bayern Sané weiterhin verpflichten. Entsprechende Gespräche zwischen dem Rekordmeister und den Beratern des Flügelstürmers laufen.

Update 02.04.2020, 07:06 Uhr

Macht der FC Bayern im Transfer-Poker um Leroy Sané einen Rückzieher? Wie der "kicker" berichtet, geht der "aktuelle Trend klar gegen" eine Verpflichtung des Angreifers.

Dies sei umso mehr so, weil Sanés Lust auf einen Wechsel nach München, "so verlautet aus seinem Umfeld", immer mehr schwinde. Im Sommer 2019 war ein Transfer des 24-Jährigen nicht zustande gekommen. Bei den Bayern sollen laut "kicker" zudem Zweifel an der Mentalität Sanés immer lauter werden. Eine Quelle nannte das Magazin dafür nicht.

Leroy Sané wechselte zu Jahresbeginn seinen Berater, zog gleichzeitig seine zweimalige Zusage für einen Wechsel an die Säbener Straße zurück und strebte neue Verhandlungen an. In München wolle man künftig aber nur Spieler unter Vertrag nehmen, die die absolute Identifikation mit dem Klub haben, so das Fachblatt.

Zudem sei ungewiss, ob der Nationalspieler nach seinem Kreuzbandriss überhaupt zu alter Stärke finden wird.

Der Tenor: Selbst wenn die kolportierte Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro auf 80, 60 oder gar 50 Millionen Euro angesichts der Corona-Pandemie und der Entwicklungen des Marktes noch schrumpft, könnte Sané letztlich zu teuer werden. Schließlich würde der 24-Jährige prompt zu den Spitzenverdienern beim FC Bayern zählen.

Vorab, so hatte es der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge angekündigt, müsse der Klub aber zusehen, die Weichen im eigenen Kader zu stellen. Vertragsverhandlungen mit Thomas Müller oder Manuel Neuer kämen daher an erster Stelle.

Update 27.03.2020, 18:35 Uhr

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Medienberichte über einen angedachten Weggang von Abwehrspieler David Alaba vom FC Bayern dementiert und damit auch Klarheit in die Causa Sané gebracht.

"Wie ich gehört habe, kursieren gerade Gerüchte, dass wir David Alaba gerne im Tausch gegen Leroy Sané an Manchester City abgeben wollen würden. Dazu sage ich klar und deutlich: Das ist Grimms Märchen und hat nichts mit der Realität zu tun", berichtete der Vorstandsvorsitzende des deutschen Fußball-Rekordmeister dem "Münchner Merkur" und der "tz".

Der österreichische Nationalspieler Alaba hat in München einen Vertrag bis 2021. Sané galt im Sommer 2019 als Wunschspieler bei Bayern, riss sich dann aber das Kreuzband. Es wird spekuliert, dass die Münchner den DFB-Star nun in diesem Sommer verpflichten wollen.

Rummenigge aber behauptete, dass neue Spieler aktuell nicht fixiert werden. "Keiner weiß heute genau, wie sich die Corona-Krise in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter auf den Fußball auswirken wird. Daher haben wir das Thema Neuzugänge erst einmal auf "Hold" gestellt", sagte er. Zudem glaubt der 64-Jährige, dass die teils extrem hohen Ablösesummen und Spielergehälter durch die Folgen der Krise "von allen Vereinen in ganz Europa neu überprüft werden".

Verhandelt würde derzeit nur mit Profis, deren Verträge nach der kommenden Saison auslaufen: Das sind neben Alaba noch Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, Jérôme Boateng, Javi Martinez, Thiago und die beiden Ersatztorhüter Sven Ullreich und Ron-Thorben Hoffmann.

Update 27.03.2020, 10:55 Uhr

Seit ein paar Tagen ist der mögliche Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern unweigerlich mit dem Namen David Alaba verknüpft. Auch die "Sun" schreibt von einem möglichen Tauschgeschäft. Das Boulevardblatt berichtet allerdings, dass Manchester City nicht nur Alaba, sondern auch eine Summe in Höhe von rund 55 Millionen Euro zusätzlich fordert, um Sané ziehen zu lassen.

Eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Etihad zitiert die "Sun" mit den Worten: "Leroy steht nicht zum Verkauf, aber es gibt einige Klubs, die an ihm interessiert sind. Es ist bekannt, dass Pep und Alaba ein gutes Verhältnis haben, nachdem er aus ihm vor vielen Jahren einen Star gemacht hat."

Mit einem Preisnachlass für Sané darf der FC Bayern laut der unbekannten Quelle nicht rechnen: "Wir bleiben bei unserer Bewertung für Leroy. Es müsste ein riesiges Angebot sein, damit wir überhaupt nur über einen Wechsel nachdenken."

Update 25.03.2020, 22:25 Uhr

Laut "Bild" ist die Sachlage in der Tauschfrage (siehe 19:45 Uhr) etwas anders. Nach Informationen der Zeitung soll die Idee für das Tauschgeschäft nicht von Zahavi, sondern von den beiden Klubs selbst stammen. Demnach sahen sowohl FC Bayern als auch Manchester City die Chance auf diese Modell, da sowohl der Vertrag von Alaba als auch der Kontrakt von Sané 2021 auslaufen.

Jedoch waren wohl weder Zahavi noch Alaba angetan, weil der Österreicher gern nach Spanien wechseln möchte, falls er sich gegen einen Verbleib in München entscheidet.

Update, 25.03.2020, 19:45 Uhr

Wird Leroy Sané möglicherweise zu einem Tauschobjekt? Nach Informationen der "tz" hat Pini Zahavi, der neue Berater von David Alaba, versucht, den Österreicher in einen Tausch-Deal zu involvieren an dessen Ende Sané in München gelandet und Alaba zu Manchester City gewechselt wäre.

Dort trainiert mit Pep Guardiola jener Coach, der Alaba schon während seiner Jahre in München unter seinen Fittichen hatte und den 27-Jährigen dazu noch eine ganze Saison im defensiven Mittelfeld, der Lieblingsposition Alabas, eingesetzt hatte.

Doch nach dem Bericht war Alaba gar nicht angetan von den Bemühungen Zahavis, denn der österreichische Nationalspieler will internationale Titel gewinnen, was mit den Citizens aufgrund der Financial-Fairplay-Verstöße und der damit zusammenhängenden Sperre für internationale Wettbewerbe gar nicht möglich ist. Somit wird Sané wohl auch nicht auf dem von Zahavi angedachten Weg an die Säbener Straße finden.

Update, 25.03.2020, 11:58 Uhr

Der Transfer von Leroy Sané ist beim FC Bayern angeblich keine "Chefsache". Einem Bericht von "Sport Bild" zufolge ist der Münchner Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge derzeit nicht in die Verhandlungen mit den Beratern des Angreifers von Manchester City involviert.

Rummenigge habe zuletzt im Januar mit Sané persönlich Kontakt gehabt. Es könne vor diesem Hintergrund schwer werden, den 24-Jährigen davon zu überzeugen, dass er tatsächlich der absolute Wunschspieler des FC Bayern sei, heißt es.

Wie das Blatt weiter vermeldet, seien in den Gesprächen zwischen dem Rekordmeister und Sané bislang weder das zukünftige Gehalt des früheren Schalkers noch dessen sportliche Rolle in München zur Sprache gekommen.

Die Bayern-Verantwortlichen, so das Fazit von "Sport Bild", "laufen Gefahr, den Vorsprung, den sie beim Sané-Transfer hatten, einzubüßen". Real Madrid und der FC Barcelona hätten ihre Fühle inzwischen ebenfalls nach dem England-Legionär ausgestreckt.

Update, 22.03.2020, 09:25 Uhr

Dass der FC Bayern in seinem Werben im Leroy Sané nicht alleine dasteht, dürfte schon lange kein Geheimnis mehr sein. Doch "Don Balon" hat nun einen konkreten Mitstreiter und dessen Pläne ermittelt. Laut dem Bericht des spanischen Portals zieht Real Madrid einen ernsthaften Angriff auf den Flügelspieler in Betracht. Der Grund: Die Verpflichtung von Wunschspieler Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) gestaltet sich schwierig, auch an den favorisierten Sadio Mané (FC Liverpool) ist kein Herankommen.

Deshalb soll der Fokus nun auf Sané gelegt werden, der Manchester City im Sommer verlassen will. "Don Balon" rechnet damit, dass die kolportierte Ablösesumme von 100 Millionen Euro kein Problem für die Königlichen darstellen würde.

Coach Zinédine Zidane und Präsident Florentino Pérez seien sich zudem einig, dass der Transfer von Sané ein gutes Zeichen in Richtung Zukunft ist. Doch die große Frage bleibt natürlich: Will Leroy Sané überhaupt zu Real Madrid? Oder ist ein Wechsel zurück in die Bundesliga reizvoller, wo der FC Bayern seit Monaten die Arme offen hält?

FC Bayern: Kommt Leroy Sané für weniger als 100 Millionen Euro?

Update 20.03.2020, 15:12 Uhr

Auch die durch den Coronavirus hervorgerufene Fußball-Zwangspause konnte die Gerüchte, der FC Bayern arbeite weiterhin auf Hochtouren an einem Kauf von Leroy Sané von Manchester City nicht stoppen. Die Mondablöse, die in der Vergangenheit im Raum stand, scheint hingegen zu wackeln.

Zwar zweifele kein Interessent am Talent des 24-jährigen deutschen Nationalspielers, eine Ablöse um die 100 Millionen Euro sei derzeit allerdings niemand auch nur annähernd bereit, auf den Tisch zu blättern. Das will "Don Balon" erfahren haben.

Gründe dafür nennt das Portal mehrere: Zum einen sei Sané nach seinem Kreuzbandriss im Sommer 2019 inzwischen zwar wieder topfit. Dass er aber wieder ganz der Alte ist, kann er bedingt durch die Ligapause allerdings nicht unter Beweis stellen. Zum anderen hat die UEFA ManCity aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fairplay für zwei Spielzeiten aus der Champions League ausgeschlossen. Durch die damit verbundenen finanziellen Einbußen bleibt dem Klub dem Bericht zufolge ohnehin nur der Verkauf einiger Stars.

Dass Sané zu Geld gemacht wird, liegt nahe. Der Vertrag des Offensivspielers endet im Sommer 2021, mit Teammanager Pep Guardiola verbindet Sané laut dem Bericht obendrein keine gute Beziehung. Neben den Bayern sollen Real Madrid und der FC Barcelona die Fühler nach Sané ausgestreckt haben.

Update 18.03.2020, 6:10 Uhr

Der FC Bayern macht im Poker um Leroy Sané Nägel mit Köpfen. Laut Informationen der "Sport Bild" trifft sich Sportchef Hasan Salihamidzic schon in den kommenden Tagen mit den Beratern des Nationalspielers, um über einen Wechsel zu verhandeln.

Einige Einzelheiten des Münchner Angebots sind offenbar schon bekannt. So berichtet die Sportzeitung von einem "Fünfjahresvertrag zu Topkonditionen", der dem 24-Jährigen vorgelegt werden soll. Sané habe seine "grundsätzliche Bereitschaft" zu einem Wechsel bereits im Winter hinterlegt, heißt es weiter.

Salihamidzic soll das Thema Sané intern ganz oben auf seine Agenda gesetzt haben. Der Sportchef habe den ManCity-Star zum Königstransfer erklärt, schreibt die "Sport Bild". Auch deshalb steht "Brazzo" schon länger in Kontakt zu "LIAN Sports", der Beraterfirma Sanés. In der vergangenen Woche hat es angeblich ein erstes Geheimtreffen der Parteien gegeben.

Gründe für den Vorstoß von Salihamidzic gibt es zwei: Zum einen will der FC Bayern anderen Vereinen zuvorkommen. Die "Sport Bild" berichtet, dass der Rekordmeister den Deal dingfest machen möchte, bevor auch Klubs wie Real Madrid und der FC Barcelona in den Poker einsteigen. Zwei weitere Topklubs sollen Sané zuletzt bereits konkrete Angebote vorgelegt haben.

Der andere Grund für das Vorpreschen des Münchner Sportchefs ist Hansi Flick. Der ab Sommer (noch) vertragslose Trainer ist ein großer Fan von Timo Werner. Sollte der FC Bayern Flick einen neuen Vertrag bieten, hätte auch der Coach ein größeres Mitspracherecht bei Transfers.

Positioniert sich Flick in diesem Fall pro Werner, droht hinter den Kulissen Ärger, denn klar ist: Leroy Sané und Timo Werner wird der Rekordmeister nach "Sport Bild"-Infos auf keinen Fall im Doppelpack verpflichten.

Update 17.03.2020, 08:13 Uhr

Der mögliche Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern geht auch an Ilkay Gündogan nicht spurlos vorbei. In einer Twitter-Fragerunde äußerte sich zu der Teamkollege des Flügelspielers von Manchester City zu den Spekulationen.

Von einem User gefragt, ob Gündogan Sané geraten habe, bei den Citizens zu bleiben, erklärte dieser: "Klar. Ich wäre sehr glücklich, wenn er noch einige Jahre lang mein Mannschaftskamerad sein würde." Allerdings schob der 29-Jährige nach: "... wir werden sehen, was passiert."

Was will Leroy Sané? Was will der FC Bayern? Was will ManCity?

Update 10.03.2020, 13:30 Uhr

Was will Leroy Sané? Was will der FC Bayern? Was will ManCity? "Sky" weiß angeblich, wie die Pläne der drei Parteien in einem der womöglich größten Transfers des Sommers aussehen.

Der Nationalspieler will Manchester nach Informationen des Senders immer noch verlassen. Sowohl Sané als auch dessen Familie wünschen sich demnach einen Tapetenwechsel. Wichtig sind dem Flügelstürmer dabei vor allem zwei Dinge: Geld und Spielzeit. Dazu kommt: Sané "will der Star sein", nachdem er diese Art der Wertschätzung in Manchester nicht erfahren habe.

Der FC Bayern ist angeblich immer noch von Sané überzeugt, auch wenn es aufgrund seiner Verletzung noch "Restzweifel" gibt. Seit dem Wechsel von Lucas Hernández, der in Sachen Verletzungen ebenfalls mit einer Vorgeschichte nach München kam, ist der Rekordmeister laut "Sky" vorsichtiger geworden.

Grund zur Eile sehen die Bayern-Bosse in dem Millionen-Poker offenbar nicht. Der Grund: Andere Vereine stehen bei Sané nicht gerade Schlange. Die Optionen des Nationalspielers seien "rar gesät", berichtet der Sender.

In Manchester gehen die Verantwortlichen derweil fest von einem Wechsel des Deutschen aus. Zu weiteren Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung wird es wohl auch nicht mehr kommen. Nur wenn Sané noch einmal auf die Citizens zugeht und einen Verbleib anstrebt, wird er auch in der Saison 2020/21 das himmelblaue Trikot tragen.

Update 06.03.2020, 8:15 Uhr

Nächste Wende im Poker um Leroy Sané! Der britische "Telegraph" schreibt, dass der Nationalspieler dem FC Bayern womöglich doch die kalte Schulter zeigen und über den Sommer hinaus bei Manchester City bleiben könnte. Sané habe einen Verbleib beim englischen Meister nicht ausgeschlossen, heißt es.

Angeblich hat der FC Bayern dem Flügelstürmer noch immer keinen fixen Plan für den Sommer vorgelegt. Sollte Sané in Manchester bleiben, winke ihm ein langfristiger Vertrag.

Update 04.03.2020, 22:25 Uhr

Bei der U23 von Manchester City feierte Leroy Sané in der vergangenen Woche sein Comeback nach seinem Kreuzbandriss. Einer Teilnahme bei der EM steht wohl nichts mehr im Wege.

"Mein Gefühl ist positiv. Ich bin davon überzeugt, dass Leroy für die EM bereit ist. Ich war vor zwei Wochen bei ihm in Manchester. Da hat er einen sehr guten und fitten Eindruck gemacht, hat ja auch schon für ManCitys U23 gespielt. Ich rechne mit ihm für die EM", sagte Nationalelf-Manager Oliver Bierhoff zur "Bild".

Update 03.03.2020, 15:00 Uhr

Diese Nachricht wird den Verantwortlichen des FC Bayern gefallen. Pep Guardiola will trotz des Comebacks von Leroy Sané nichts überstürzen und den deutschen Nationalspieler nur langsam wieder an die Mannschaft heranführen.

"Er war sechs Monate draußen. Es ist ein Prozess", begründete der Katalane Sanés Nichts-Berücksichtigung für das FA-Cup-Spiel am Mittwoch gegen Sheffield Wednesday.

Der Flügelstürmer gehe derzeit den normalen Weg, um wieder zurückzukommen, bekräftigte Guardiola. Wann Sané wieder zum festen Kader der ersten Mannschaft gehört, konnte bzw. wollte der Trainer nicht verraten: "Jetzt dauert es Wochen und Wochen und Wochen, in denen man in der zweiten Mannschaft spielt, und vielleicht bekommt man dann einen Einsatz."

Update 28.02.2020, 21:48 Uhr

Jetzt dürfte die Gerüchteküche um Leroy Sané noch heißer brodeln. Denn der 24-Jährige ist endlich zurück auf dem Rasen. 208 Tage nach seinem Kreuzbandriss gab er am Freitagabend sein Comeback. Der Nationalspieler spielte 57 Minuten in der U23 des englischen Meisters in der Premier League 2 bei der U23-Auswahl des FC Arsenal. Ein Tor gelang ihm beim 4:2-Sieg der Citizens aber nicht.

Leroy Sané wollte offenbar schon im Winter zum FC Bayern wechseln

Update 26.02.2020, 7:19 Uhr

Sané und kein Ende! Nachdem sich auch in den letzten Tagen die Meldungen über einen möglichen (Nicht-)Wechsel Leroy Sanés zum FC Bayern häuften, kommt nun ans Licht, warum der Nationalspieler unbedingt schon im Winter an die Isar wechseln wollte.

Informationen der "Sport Bild" zufolge fürchtet Sané, dass er nach seiner Genesung unter Pep Guardiola kaum zum Einsatz kommt. Da der Star-Coach vom Wechsel-Wunsch des Flügelstürmers weiß, könnte er ihn auf diese Weise abstrafen, spekuliert das Blatt.

Für Sané wäre der Platz auf der City-Bank doppelt bitter. Durch fehlende Spielpraxis könnte nämlich auch seine EM-Teilnahme in Gefahr geraten. Der 24-Jährige hofft laut "Sport Bild", schon in den letzten Spielen vor der Europameisterschaft wieder einsatzfähig zu sein. Ob Jogi Löw auf ihn zurückgreift, wenn er in Manchester nicht die nötige Spielpraxis bekommt, steht allerdings in den Sternen.

Bei einem Winter-Wechsel nach München wären Sanés Chancen auf Einsätze womöglich deutlich höher gewesen - und somit auch seine Chancen auf die EM.

Nichtsdestotrotz hält der FC Bayern weiterhin an seinem Plan fest, den Nationalspieler im Sommer an die Säbener Straße zu holen. Der "kicker" hatte in den letzten Tagen Zweifel daran gestreut und von einem möglichen Umdenken bei den Verantwortlichen berichtet.

Update 24.02.2020, 7:00 Uhr

Bereits am 16. Februar (siehe unten) berichtete der "kicker", in der Chefetage des FC Bayern gebe es mittlerweile Zweifel bezüglich einer Verpflichtung von Leroy Sané. Nun legt das Fachblatt nach.

Es heißt, der Rekordmeister sei nicht davon überzeugt, dass der Nationalspieler das so oft zitierte "Bayern-Gen" mitbringe. Jenes Gen, das unter anderen Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer oder auch Thomas Müller verkörpern. Zwar erfülle Sané das Kriterium des gesuchten "Top-Außenstürmers", die Eignung des 24-Jährigen wird von den Verantwortlichen trotzdem infrage gestellt.

Die Tatsache, dass Sané - trotz zweifacher Zusage des Nationalspielers an den FC Bayern - seinen Berater gewechselt hat und die Verhandlungen mit den Münchnern daher neu aufgenommen werden müssen, sei wenig "vertrauensbildend", schreibt das Blatt.

Die "Bild" berichtet unterdessen, dass Sanés neuem Berater Fali Ramadani in Spanien ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche droht. Dieses Verfahren könnte die Verhandlungen zwischen Manchester City und dem deutschen Rekordmeister erschweren.

Kontakt zwischen Karl-Heinz Rummenigge und Ramadani soll es in der Vergangenheit bereits gegeben haben.

Update 21.02.2020, 8:00 Uhr

Englischen Medien zufolge ist in der Chefetage von Manchester City eine Entscheidung bezüglich der Zukunft von Leroy Sané gefallen. Demnach hat sich der englische Meister mittlerweile endgültig dazu entschlossen, den deutschen Nationalspieler im Sommer zu verkaufen.

Eine Vertragsverlängerung sei spätestens nach der Sperre durch die UEFA keine Option mehr, berichten mehrere englische Zeitungen übereinstimmend. Mit den Einnahmen aus dem Transfer will City die Löcher in der Kasse stopfen, die durch einen möglichen Ausschluss aus der Champions und Europa League entstehen. Es heißt, Manchester würden dadurch mindestens 170 Millionen Euro an Einnahmen entgehen.

Pep Guardiola habe sich bis zuletzt zwar für einen Verbleib des Nationalspielers stark gemacht, aber der Katalane wurde letztlich von den Klubchefs überstimmt. City-Boss Khaldoon Al Mubarak geht angeblich davon aus, dass Manchester mit einem Transfer Sanés rund 95 Millionen Euro einnimmt.

Update, 18.02.2020, 11:20 Uhr

Als Nachfolger für Leroy Sané hat Manchester City angeblich ausgerechnet Serge Gnabry vom FC Bayern ins Visier genommen. Gibt es ein spektakuläres Tauschgeschäft zwischen den Klubs?

Laut "Sun" schickte City-Teammanager Pep Guardiola zuletzt mehrfach seine Scouts zu Spielen der Münchner, um Gnabry zu beobachten. Dem Bericht zufolge müsste der FC Bayern zusätzlich zu Gnabry allerdings auch noch eine dann deutlich kleinere Ablöse für Sané nach Manchester überweisen.

Christian Falk, gewöhnlich gut informierter Bayern-Reporter der "Sport Bild", dementierte allerdings, dass ein mögliches Tauschgeschäft Gnabry gegen Sané für die Bosse des Rekordmeisters in Frage kommt.

Sané stehe immer noch ganz oben auf der Münchner Einkaufsliste. Der Transfer solle aber unabhängig von anderen Personalien realisiert werden.

Update, 16.02.2020, 22:33 Uhr

Macht der FC Bayern im Transferpoker um Leroy Sané die so oft zitierte Rolle rückwärts? Bislang hieß es, sowohl der Nationalspieler als auch der deutsche Rekordmeister streben einen Deal im Sommer 2020 an, nachdem der Transfer im letzten Jahr noch platzte und die Münchner von einem möglichen Kauf im Winter Abstand nahmen.

Der "kicker" will nun aber erfahren haben, dass an der Säbener Straße ein Umdenken stattgefunden hat. Demnach sind sich die Verantwortlichen des FC Bayern längst nicht mehr einig, ob der 24-Jährige unter allen Umständen verpflichtet werden muss.

Zwar habe das Sané-Lager dem Rekordmeister vor der Saison eine Absichtserklärung über einen Wechsel geschickt, eine "vertragliche Bindung", so das Fachmagazin, lasse sich davon jedoch nicht ableiten.

Ihren Fokus haben die Bayern-Bosse dagegen in den letzten Wochen doch wieder auf Timo Werner gerichtet. Die Leistungen des Leipzigers seien in München "zur Kenntnis genommen" worden, schreibt der "kicker".

Platzen könnte der Sané-Deal wohl vor allem aufgrund der Ablöse-Forderung von Manchester City. Da der FC Bayern seinen Kader auf mehreren Positionen aufrüsten muss, kann und will der Rekordmeister keine Unsummen für den Flügelstürmer zahlen.

Update, 16.02.2020, 15:03 Uhr

Die Sanktionen gegen Manchester City könnten letztlich weitaus schwerwiegendere Auswirkungen nach sich ziehen als gedacht. Nicht nur wird der Premier-League-Klub für die nächsten zwei Jahre vom Europapokal ausgeschlossen, auch droht offenbar der Verlust der Stars.

Wie der englische Sportanwalt John Mehrzad über Twitter einschätzte, könnten die ManCity-Profis angesichts der neuesten Entwicklungen gegen den Klub klagen und ihre Verträge auflösen - und den Verein anschließend ablösefrei verlassen.

Analysis in thread below applies - except 'just cause' (player specific) - to Pep's and his assistants' contracts too: ie subject to CAS outcome, City arguably has fundamentally breached their contracts, entitling them to walk out of club or seek improved financial terms to stay:

Das Argument: Die letztlich durch die Vereinsführung verursachte Europa-Sperre führe dazu, dass die Profis nicht mehr auf höchstem Niveau in den Wettkampf treten können. Damit einher gehen auch vereinbarte Bonuszahlungen, die Manchester City nicht mehr gewährleisten kann.

Greift das von Mehrzad beschriebene Szenario, könnten die UEFA-Sanktionen letztlich auch den Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern stark beeinflussen - und dem FC Bayern einen Transfer zum Nulltarif bescheren.

Update, 15.02.2020, 11:05 Uhr

Die Tatsache, dass Manchester City in den kommenden beiden Spielzeiten nach aktuellem Stand nicht in der Champions League spielen wird, erhöht die Chancen des FC Bayern, Leroy Sané an die Säbener Straße zu locken. Das berichtet die "Bild".

Der Flügelflitzer wolle im Sommer zwar unabhängig von der UEFA-Strafe nach München wechseln, die jüngsten Entwicklungen würden dem deutschen Rekordmeister allerdings in die Karten spielen.

Laut "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl wäre Sané sogar am liebsten schon im Winter zu den Bayern gewechselt.

Update 10.02.2020, 7:10 Uhr

Klare Ansage von Bayern-Boss Herbert Hainer! Auf einen möglichen Transfer von Leroy Sané angesprochen, antwortete der Präsident des Rekordmeisters: "Leroy Sané ist ein toller Spieler, an dem wir interessiert sind, was auch bekannt ist. Jetzt muss man erst einmal sehen, wie er nach seiner Verletzung zurückkommt."

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge wurde ebenfalls deutlich - ohne die Dinge allerdings konkret beim Namen zu nennen. Auf die Frage, ob der FC Bayern weiterhin am Nationalspieler interessiert ist, sagte der 64-Jährige: "Das möchte ich weder dementieren noch bestätigen. Wir werden unseren Job machen und ich bin überzeugt, dass wir im nächsten Jahr eine sehr wettbewerbsfähige Mannschaft auf dem Platz stehen haben."

Nach Informationen der "AZ" steht der Transfer von Sané weiterhin ganz oben auf der Münchner Agenda. Der Rekordmeister würde den Flügelstürmer und Kai Havertz (Bayer Leverkusen) gerne im Sommer unter Vertrag nehmen, heißt es. Manchester City ist demnach auch bereit, Sané im Sommer abzugeben - sofern der Preis stimmt.

Update 07.02.2020, 16:06 Uhr

Trainer Pep Guardiola glaubt nicht an ein baldiges Comeback von Leroy Sané für Manchester City.

"Das braucht Zeit", sagte Guardiola am Freitag. "Es wird Wochen dauern, bevor er bereit ist." Sané hatte sich im vergangenen August das rechte Kreuzband gerissen und musste operiert werden. Mittlerweile trainiert der 24-Jährige schon wieder mit der ersten Mannschaft von Man City.

Wenn es soweit ist, könnte Sanés Rückkehr beim Tabellenzweiten der Premier League allerdings kurz ausfallen. Der Angreifer wird weiter mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Die "Sport Bild" berichtete in dieser Woche, Sané strebe nach wie vor einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister an. Das Magazin nannte allerdings keine Quellen dafür.

Sanés Vertrag bei Man City läuft bis zum Sommer 2021. Die Münchner wollten ihn eigentlich schon im vergangenen Sommer verpflichten, doch dann verletzte sich Sané.

Offizielle Angaben lagen zu dem möglichen Transfer nicht vor. Der "Sport Bild" zufolge soll ein Beraterwechsel von Sané mögliche Verhandlungen beeinträchtigt haben.

Update, 06.02.2020, 07:16 Uhr

Leroy Sané gehört weiterhin zum Champions-League-Kader von Manchester City. Der Nationalspieler ist Teil einer 21 Spieler umfassenden A-Liste, die die Citizens am Mittwoch bei der UEFA eingereicht haben.

Sané hätte auch zu einer B-Liste gehören können, von der Spieler je nach Bedarf kurz vor dem jeweiligen Spieltag nachnominiert werden können.

Damit setzt ManCity ein klares Zeichen. Die Engländer gehen wohl fest davon aus, dass Sané schon bald wieder in den Spielbetrieb einsteigen und auch eine direkte Hilfe in der Königsklasse sein kann. Erst Anfang Februar hatte der 24-Jährige das Mannschaftstraining wieder aufgenommen.

Update, 05.02.2020, 13:15 Uhr

Manchester City bereitet sich offenbar schon auf einen baldigen Abschied von Leroy Sané vor. Wie die "Sport Bild" berichtet, beschäftigen sich die Citizens schon mit einem potenziellen Nachfolger für den Angreifer. Demnach plant Teammanager Pep Guardiola ein Tauschgeschäft mit dem FC Bayern.

Sané könne nach München transferiert werden, Kingsley Coman soll sich im Gegenzug dafür Manchester City anschließen. Dieses Tauschgeschäft sei für die Bayern allerdings keine Option.

Bereits im November hatte "Sky" über den möglichen Tausch der beiden Spieler berichtet. Laut Informationen des Senders gab es sogar schon Kontakt zwischen Coman und Manchester.

Update, 05.02.2020, 06:55 Uhr

Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern München und Leroy Sané sind zuletzt ins Stocken geraten. Grund dafür ist laut "Sport Bild" der Berater-Wechsel des Flügelflitzers. Sané hatte die Zusammenarbeit mit der Agentur von David Beckham zum 31. Dezember beendet und ist zu "LIAN Sports" gewechselt.

Wegen einer Kündigungsfrist von drei Monaten dürfen die neuen Berater die Verhandlungen erst ab dem 01. April aufnehmen.

Dem Bericht zufolge ist Sané nach wie vor gewillt im Sommer nach München zu wechseln. Diesen Wunsch habe er auch schon bei der Chefetage des Rekordmeisters hinterlegt. Der 24-Jährige habe sogar einen Transfer im Winter angestrebt, sich durch seinen Berater-Wechsel aber selbst Steine in den Weg gelegt.

Update 04.02.2020, 12:47 Uhr

Aufgepasst, FC Bayern, es gibt offenbar neue Konkurrenz im Poker um Leroy Sané. Laut "calciomercato.com" ist Juventus Turin am Flügelflitzer interessiert und soll die (gesundheitliche) Entwicklung des Nationalspielers in den letzten Wochen intensiv verfolgt haben.

Die "Alte Dame" möchte laut der italienischen Webseite ihren Hut in den Ring werfen, wenn es im Sommer ernst wird und sich als ernsthafte Alternative anbieten. Allerdings stehen die Chancen nach dem Bericht eher schlecht, auch wenn ein mögliches Zusammenspiel mit Cristiano Ronaldo durchaus einen Reiz darstellen dürfte.

Update 04.02.2020, 10:59 Uhr

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat sich zur Transferpolitik des deutschen Fußball-Rekordmeisters und insbesondere zu Leroy Sané geäußert. "Sané ist ein toller Spieler, an dem wir interessiert sind, was auch bekannt ist", sagte er bei einem Fanklub-Besuch am vergangenen Sonntag im niederbayerischen Simbach über den Nationalspieler von Manchester City und ergänzte: "Jetzt muss man erst einmal sehen, wie er nach seiner Verletzung zurückkommt."

Grundsätzlich wolle der FC Bayern eine Mannschaft aufbauen, die auf Sicht wieder um die größten Trophäen spielen kann, betonte Hainer. "Damit meine ich nicht nur die deutsche Meisterschaft, da wir auch wieder die Champions League gewinnen wollen. Schließlich haben wir 2022 das Finale zu Hause - und spätestens da wollen wir gewinnen."

Update 02.02.2020, 12:33 Uhr

Sollte sich Leroy Sané im Sommer tatsächlich dem FC Bayern München anschließen, müsste der deutsche Rekordmeister möglicherweise eine geringere Ablöse auf das Konto von Manchester City überweisen als angenommen. Zuletzt standen Summen in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro im Raum, englische Medien berichteten gar von bis zu 150 Millionen Euro.

Nach neuesten Informationen des "Sunday Mirror" möchte ManCity allerdings "nur" umgerechnet gut 44 Millionen Euro Plus mit Sané machen, der noch bis 2021 an den Klub gebunden ist.

Summa summarum müssten die Bayern-Verantwortlichen also rund 95 Millionen Euro auf den Tisch legen, da damals 50,5 Millionen Euro Ablöse von City an den FC Schalke 04 flossen.

Derweil hat sich Bundestrainer Joachim Löw zum Gesundheitszustand von Sané (und dem ebenfalls lange verletzten Niklas Süle) geäußert.

"Das Feedback, das ich bekomme, lässt hoffen, dass sie zurückkommen und voll genesen, unabhängig von der Frage, ob sie es rechtzeitig bis zur EM schaffen", sagte Löw gegenüber "Bild". In der Reha habe es keine Rückschläge gegeben.

"Aber wenn ein Spieler sechs, sieben Monate ausfällt, muss man abwarten, auf welchem Level er sich zurückmeldet. Es braucht Zeit, die Qualität zu erreichen, die man vor der Verletzung hatte. Leroy hat sicher einen leichten Vorsprung vor Niklas. Wir warten ab und bauen keinen Druck auf die Spieler auf", so der DFB-Coach.

Update, 30.01.2020, 11:05 Uhr

Während sich ein Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern München immer weiter hinzieht, bringen sich offenbar weitere europäische Spitzenklubs in Stellung. "Sky"-Reporter Max Bielefeld berichtet, dass längst auch "andere Vereine sein Interesse geweckt haben". Dies habe man aus dem "Umfeld von Sané" vernommen.

Welche Klubs mit dem FC Bayern letztlich konkurrieren, ist derweil noch spekulativ. Dennoch könnte ein Interesse von Vereinen wie Real Madrid oder dem FC Barcelona bei Leroy Sané noch einmal zu einem Umdenken führen, heißt es in dem Bericht weiter.

Bislang habe jedoch noch kein Verein, außer den Münchnern und Sanés Arbeitgeber Manchester City, wirkliche Anstrengungen unternommen, um den Angreifer zu überzeugen.

Update, 30.01.2020, 07:02 Uhr

Sollte sich Leroy Sané tatsächlich gegen einen Wechsel zum FC Bayern München entscheiden, hätten die Münchner laut "Bild" schon einen Plan B, C und D ausgetüftelt.

Demnach soll bei einem Scheitern des Sané-Deals im Poker um Kai Havertz in die Vollen gegangen werden. Bayer Leverkusen fordert dem Vernehmen nach allerdings 130 Millionen Euro für den Youngster. Eine Summe, die für die Münchner deutlich leichter zu stemmen wäre, wenn Sané nicht kommt.

Außerdem könnten sich die beiden Leihspieler Philippe Coutinho und Ivan Perisic berechtigte Hoffnungen auf eine Daueranstellung machen.

Dem Bericht zufolge könnte zudem die Personalie Timo Werner wieder interessant werden, sollte ein Sané-Wechsel zum FC Bayern scheitern.

Update 29.01.2020, 7:00 Uhr

Der lange Zeit als sicher geltende Transfer von Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern droht zu platzen. "Bild" und "Welt" berichten übereinstimmend, dass der 24-Jährigen mittlerweile Zweifel bekommen hat und überlegt, den Münchnern doch noch abzusagen.

Die Tatsache, dass der FC Bayern nicht zu einer Winter-Transfer bereit war, soll Sané verstimmt haben. Laut "Bild" sieht der Nationalspieler einen fehlenden Vertrauensbeweis, der ihn ins Grübeln gebracht haben soll.

Eine große Rolle bei der Kehrtwende soll der Berater-Wechsel Sanés gespielt haben. Zwar schrieb die "Bild" vor wenigen Tagen noch, der Wechsel des Beraters könne einen Transfer sogar erleichtern. Mittlerweile heißt es aber, dass Sanés Wechsel zur Agentur "LIAN Sports" den Deal verhindern könnte. So soll unter anderem Karl-Heinz Rummenigge nicht begeistert sein, dass er nun mit einem anderen Team verhandeln muss.

Nichtsdestotrotz will Sané Manchester City weiterhin verlassen. Ob es ihn nach München zieht, scheint nun aber alles andere als sicher.

Update 28.01.2020, 12:10 Uhr

Bayern will, Sané will, aber will auch Manchester City? Das ist die entscheidende Frage, die bei einem möglichen Transfer von Leroy Sané nach München noch im Raum steht. Der englische Meister allein bestimmt, wie teuer Sané für den FC Bayern wird. Die Schmerzgrenze des Rekordmeisters soll bei rund 100 Millionen Euro liegen.

Nachdem sich die ManCity-Bosse über das offensive Vorgehen des FC Bayern im vergangenen Sommer beschwerten und die Münchner Verantwortlichen gar öffentlich für das Vorpreschen kritisierten, erklärte Karl-Heinz-Rummenigge gegenüber der "tz" nun, wie die Bayern den Poker um Sané nach dessen viel diskutierten Berater-Wechsel angehen wollen.

"Sollten wir grundsätzlich noch Interesse haben, was ich nicht ausschließe, werden wir zuerst mit dem Klub sprechen, um eine freundschaftliche Gesprächsatmosphäre zu schaffen", deutete Rummenigge an, dass sich der FC Bayern mit Äußerungen in der Öffentlichkeit zurückhalten und ManCity vor der nächsten Verhandlungsrunde als erstes über die Pläne informieren will.

Update 22.01.2020, 08:58 Uhr

Wie die "Sport Bild" berichtet, streben sowohl der FC Bayer als auch Leroy Sané weiterhin einen Transfer im Sommer an - unabhängig vom jüngsten Berater-Wechsel des Nationalspielers.

Doch für den Deal müssen die Münchner tief in die Tasche greifen. Dem Bericht zufolge umfasst das Sané-Paket sage und schreibe 200 Millionen Euro. Die Summe setzt sich aus Ablösesumme und Gehalt bei einem Fünfjahresvertrag zusammen.

110 dieser 200 Millionen hat der FC Bayern bereits im letzten Sommer gespart, als der Klub für Neuzugänge "nur" 90 Millionen Euro statt der veranschlagten 200 Millionen ausgab.

Update 20.01.2020, 07:30 Uhr

Eigentlich schien schon alles klar: Leroy Sané, der sich gerade in den letzten Zügen von seiner Kreuzbandverletzung erholt und ab Anfang Februar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird, soll im Sommer 2020 zum FC Bayern München wechseln. Doch offenbar ist der Wechsel noch lange nicht in mehr oder weniger trockenen Tüchern:

Wie der "kicker" aus gut informierten Kreisen erfahren haben will, ist der Wechsel des Flügelspielers keineswegs sicher. Das liegt auch an Sanés Beraterwechsel, der dazu führt, dass komplett neu verhandelt werden muss. Der 24-Jährige stand zuletzt bei David Beckhams Berater-Firma DB Ventures Limited unter Vertrag und wird nun von Fali Ramadani beraten, einem der einflussreichsten Spielervermittler der Branche, der unter anderem Luka Jovic von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid geschleust hat.

Update 18.01.2020, 12:01 Uhr

Neue Entwicklungen im Umfeld von Leroy Sané könnten den Wechsel zum FC Bayern womöglich beeinflussen. Wie "sport1" berichtet, hat sich der Nationalspieler von seiner Berater-Agentur getrennt. Dabei soll Sané die Firma DB Ventures Limited, die von David Beckham geführt wird, im letzten Sommer explizit angeheuert haben, um einen Wechsel nach München in die Wege zu leiten.

Laut "Bild" und "Sport Bild" kam es rund um den Jahreswechsel allerdings zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Sané und DB Ventures Limited, die letztlich zur Trennung führten.

Der Kontakt nach München soll trotz des Berater-Wechsels weiterhin bestehen. So sei Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic bereits über den Schritt informiert und kenne die neuen Ansprechpartner im Umfeld des Wunschspielers. Karl-Heinz Rummenigge soll sogar schon mit Sanés neuem Berater-Team in Verbindung stehen, berichtet die "Bild".

An Sanés Plan, im Sommer zum FC Bayern zu wechseln, haben die Veränderungen in seinem Umfeld angeblich nichts geändert. Im Gegenteil: Sein neuer Berater Fali Ramadani soll nun dafür sorgen, dass der Deal auf jeden Fall über die Bühne geht.

Update 17.01.2020, 7:19 Uhr

Nachdem das britische Boulevardblatt "Metro" am Donnerstag behauptete, Manchester City würde einen letzten Versuch starten, um Leroy Sané doch noch von einem Verbleib bei ManCity zu überzeugen, schreibt die "Sport Bild" nun, dass der deutsche Nationalspieler dem Rekordmeister bereits zugesagt hat, im Sommer nach München zu wechseln.

Der englische Meister werde sich demnach nicht darum bemühen, Sané über den Sommer 2020 hinaus zu halten. Weiterhin offen ist dagegen, wie viel Ablöse Manchester für den Flügelstürmer verlangt. Die für den FC Bayern günstigste Prognose geht von knapp 100 Millionen Euro aus. Allerdings wurden von englischen Medien auch schon Summen jenseits der 150 Millionen Euro genannt.

Update 16.01.2020, 12:25 Uhr

Nach einem jüngsten Bericht der englischen "Metro" verläuft das Reha-Programm Leroy Sanés weiterhin voll nach Plan. Schon Anfang Februar könnte er ins Mannschaftstraining von Manchester City zurückkehren. Das bestätigte jüngst auch Teammanager Pep Guardiola: "Sein Knie sieht wirklich gut aus. Ich denke nicht, dass es zu lange dauern wird, bis er wieder mit uns trainiert. Ich denke, in den nächsten Wochen kann er zurückkommen."

Der Klub soll derweil einen letzten großen Versuch starten, den Flügelstürmer doch noch über den Sommer hinaus halten zu können.

Laut dem Medienbericht sind die Skyblues weiter hoffnungsfroh, Sané mit einem attraktiven Vertragsangebot noch von seinem Wechsel zum FC Bayern abhalten zu können. Ob den Münchnern nach Saisonende der spektakuläre Sané-Deal endlich gelingt, steht somit weiterhin in den Sternen.

Update 12.01.2020, 08:43 Uhr

Am Sonntag (17:30 Uhr) gastiert Manchester City in der bei Aston Villa. Auf der Pressekonferenz vor der Partie nahm das Sportliche allerdings eine untergeordnete Rolle ein. Im Fokus stand hingegen einmal mehr die Zukunft von Leroy Sané.

Pep Guardiola gestand offen, dass er seinen Schützling nicht davon abhalten könne, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. "Ich habe schon oft gesagt, jeder hat seine eigenen Träume und Wünsche. Dagegen kann ich nichts machen", so Guardiola, der auf Nachfrage ergänzte: Die Situation stimme ihn allerdings "auf gar keinen Fall" traurig.

Ob Sané seinen Ende Juni 2021 auslaufenden Vertrag verlängere oder sich im Sommer dem FC Bayern anschließt, falle nicht in seinen Zuständigkeitsbereich. "Ich weiß nicht, was der Spieler und sein Berater für die Zukunft möchten. Das liegt nicht in meinen Händen", gestand der Katalane.

Dem Verhältnis zwischen ihm und Sané haben die Abwanderungsgedanken des Offensivspielers allerdings nicht geschadet, betonte Guardiola. Die aktuelle Situation sei wegen Sanés Kreuzbandriss zwar "etwas unglücklich für alle". Der deutsche Nationalspieler sei jedoch "ein netter Mensch" und es gebe "keine Zweifel an ihm und seiner Qualität", so Guardiola.

Update 11.01.2020, 10:28 Uhr

Pep Guardiola, Teammanager von Manchester City, deutete bereits am Freitag an, dass Leroy Sanés Knie nach dem Kreuzbandriss "sehr gut" aussieht. Nun kehrte der vom FC Bayern München umworbene Nationalspieler auf den Trainingsplatz zurück.

Be Instagram verbreitete Sané Fotos von sich, auf denen er mit dem Ball trainiert. Dazu schrieb er: "Comeback-Arbeit. Ich komme gut mit meiner Reha voran, aber es ist noch ein weiter Weg ..."

Wann Sané wieder ins Mannschaftstraining einsteigt oder für die Citizens aufläuft, ist allerdings noch nicht klar.

Update 10.01.2020, 14:50 Uhr

Manchesters Teammanager Pep Guardiola hat sich erneut unscharf über die Zukunft seines Spielers Leroy Sané geäußert. "Es ist eine Frage für Leroy, seinen Agenten und den Klub. Ich bin da nicht involviert. Er muss jetzt erst einmal wieder richtig fit werden, aber er weiß, dass wir an ihn glauben."

Der spanische Trainer der Citizens zeigte sich mit dem bisherigen Heilungsverlauf seines Schützlings zufrieden: "Sein Knie sieht sehr gut aus."

Ob der deutsche Nationalspieler auch über die Saison hinaus in Manchester bleiben und damit nicht zum FC Bayern wechseln wird, vermochte Guardiola nicht zu sagen: "Seine eigene Zukunft liegt nicht in meinen Händen." Klingt alles nicht so wirklich optimistisch ...

Update 10.01.2020, 7:30 Uhr

Neue Enthüllungen im Poker um Leroy Sané! Wie das Portal "The Athletic" berichtet, sind die ManCity-Teamkollegen mittlerweile auch von einem Abschied Leroy Sanés im Sommer 2020 überzeugt. Schon im Sommer 2019 standen die Zeichen klar auf Wechsel. Der Kreuzbandriss, den sich Sané Anfang August zuzog, ließ den Deal jedoch platzen.

Jetzt kommt heraus: Der Einsatz Sanés im folgenschweren Spiel gegen Liverpool war ursprünglich gar nicht geplant. Pep Guardiola plante für die Partie mit Riyad Mahrez, der Algerier konnte allerdings nicht spielen, weil er beim Afrika Cup von den Ärzten der Nationalmannschaft ein Nasenspray verabreicht bekam und den City-Ärzten nicht klar war, welche Inhaltsstoffe das Spray enthielt.

Mahrez' Nicht-Berücksichtigung war somit lediglich eine Vorsichtsmaßnahme, die zum Einsatz von Sané führte. Wäre Mahrez einsatzbereit gewesen, hätte Sané die Partie von der Bank aus verfolgt - und wäre wenige Tage später womöglich nach München gewechselt.

Nach der Partie stand vor allem Pep Guardiola in der Kritik. Sogar die Verantwortlichen des FC Bayern sollen sauer darüber gewesen sein, dass der Spanier Sané einsetzte.

Schon vor der Verletzung sind die ManCity-Bosse angeblich von einem Abschied Sanés ausgegangen. Das komplizierte Verhältnis von Sané zu Pep Guardiola soll die Abwanderungsgedanken des Flügelstürmers befeuert und letztlich zum Bruch zwischen den beiden geführt haben.

Während der Reha hat ManCity laut des Berichts einen letzten Versuch gestartet, den deutschen Nationalspieler doch noch von einem Verbleib zu überzeugen. Dies jedoch ohne Erfolg.

Update 09.01.2020, 12:15 Uhr

Seit Wochen stellt sich nicht nur den Fans des FC Bayern die Frage, ob ihr Klub schon im Winter zuschlägt und Leroy Sané an die Isar lotst. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat am Donnerstag endlich Klartext gesprochen und die Pläne des Rekordmeisters aufgedeckt.

Sané "ist im Winter kein Thema" wischte "Brazzo" alle Gerüchte rund um den Nationalspieler zur Seite. Zu einem möglichen Sommer-Wechsel des Flügelstürmers äußerte sich der Münchner Sportchef indes nicht.

Update 09.01.2020, 9:00 Uhr

Nichts Genaues weiß man nicht! Die "SZ" schreibt, dass ein Winter-Wechsel von Leroy Sané "unwahrscheinlich bis ausgeschlossen" ist. Der "kicker" berichtet unterdessen, der Transfer sei trotz Reha nach Kreuzbandriss "weiter ein Thema in München". Die "Bild" wiederum behauptet, der FC Bayern werde im Winter Geld sparen, um im Sommer genügend Mittel für den Sané-Deal zur Verfügung zu haben.

Wie es im Poker um den Nationalspieler weitergeht, ist demnach weiterhin völlig offen. Klar ist lediglich, dass Sané gerne zum FC Bayern wechseln möchte. Ebenso deutlich ließ ManCity-Coach Pep Guardiola in den letzten Tagen aber auch durchblicken, dass er sich auf eine Rückkehr des Flügelstürmers vorbereite. So sagte der Katalane, das baldige Comeback Sanés sei "eine unglaublich gute Nachricht für das Team". Eine Aussage, die eher für einen Verbleib in Manchester spricht.

Update 07.01.2020, 08:07 Uhr

Gute Nachrichten für Leroy Sané: Der vom FC Bayern umworbene Flügelflitzer steht unmittelbar vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining, wie Pep Guardiola am Montag bestätigte.

Schon seit einigen Tagen trainiert der Außenbahnspieler allein mit dem Ball. In Kürze könnte er sogar wieder komplette Einheiten absolvieren, so die Hoffnung des City-Teammanagers.

"Er ist fast so weit. Ich habe vor zwei Tagen mit ihm gesprochen", verriet Guardiola vor dem League-Cup-Halbfinale gegen Manchester United, das am Dienstagabend (ab 21 Uhr im sport.de-Ticker) stattfindet. "Er macht gute Fortschritte mit dem Ball und hat das Gefühl, dass er die Belastungen gut vertragen hat."

Update 03.01.2020, 08:03 Uhr

Im Sommer 2019 schien ein Transfer von Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern so gut wie sicher, ein Kreuzbandriss verhinderte den Deal dann aber wohl auf der Zielgeraden. City-Teammanager Pep Guardiola gab nun ein Update zur Causa Sané.

"Der nächste Schritt wird sein, dass er auf den Platz zurückkehrt und anschließend mit dem Team trainiert und an den Übungseinheiten teilnimmt", erklärte der 48-Jährige.

Die Aussicht darauf, dass Sané eine volle Trainingssession absolvieren könne, sei "eine unglaublich gute News für ihn und das Team. Das ist gut", freute sich Pep.

Ob Sané allerdings überhaupt noch einmal ein Pflichtspiel für die Sky Blues absolviert, steht in den Sternen. Zuletzt wurde immer wieder gemutmaßt, der deutsche Nationalspieler könnte sich im Januar dem FC Bayern anschließen.

"Leroy Sané ist noch ein Spieler von Manchester City, deshalb mache ich mir zum jetzigen Zeitpunkt keinen Gedanken über ihn", erklärte Bayern-Coach Hansi Flick unlängst gegenüber dem "kicker". Vor allem das Wörtchen "noch" ließ dabei durchaus aufhorchen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic schränkte im Gespräch mit der "Sport Bild" ein: "Wir werden uns alle Optionen offen lassen auf dem Transfermarkt, aber es wird wohl nicht viel passieren."

Sané wechselte im Sommer 2016 vom FC Schalke 04 nach England, wo er schnell zum Leistungsträger aufstieg. Sané soll jedoch damit hadern, dass Guardiola ihn in einigen wichtigen Partien nicht ins Rennen schickte und daher einen Abschied in Betracht ziehen. Sein Vertrag in Manchester läuft Ende Juni 2021 aus. Eine von Vereinsseiten offensiv angestrebte Verlängerung des Arbeitspapiers blieb bislang aus.

Update 26.12.2019, 15:00 Uhr

Ein Winter-Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern rückt offenbar in weite Ferne. Nachdem es bei den Verantwortlichen des Rekordmeisters Zweifel am Fitnesszustand des Nationalspielers geben soll und Sané in ihren Augen nicht die erhoffte Sofort-Hilfe wäre, gibt es laut englischen Medien nun auch aus Manchester deutliche Signale, die gegen einen Wechsel in den kommenden Wochen sprechen.

Nach "Daily Star"-Informationen will Pep Guardiola den deutschen Flügelstürmer unbedingt bis zum Sommer halten. Nach dem Ende der Saison wird ManCity Sané laut des Berichts allerdings Richtung München ziehen lassen - für eine Ablösesumme in Höhe von 99 Millionen Euro. Mit dieser Einschätzung liegt das Boulevardblatt weiter unter den bisher geschätzten 150 Millionen Euro Ablöse.

Pep Guardiola wins January Leroy Sane transfer battle - but £85m summer deal likely

Update: 23.12.2019, 9:00 Uhr

Die Anzeichen verdichten sich, dass ein Winter-Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern trotz des ausdrücklichen Wunsches des Spielers nicht zustande kommen wird. Die Bayern-Bosse haben laut "kicker" weiterhin Bedenken ob des Fitnesszustandes des Nationalspielers, der jüngst erst ins Training zurückkehrte.

Demnach wünscht sich der Rekordmeister eine sofortige Verstärkung, die Sané jedoch nicht darstellen würde. Ein weiterer Faktor ist die Ablösesumme, welche deutlich unterhalb der veranschlagten 150 Millionen Euro liegen müsste, um einen Winter-Transfer schmackhaft zu machen.

Update: 21.12.2019, 16:10

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg äußerte sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic zum aktuellen Stand im Poker um Leroy Sané. "Es ist nicht gut über Spieler von anderen Klubs zu sprechen. Wir werden uns alle Optionen offen lassen auf dem Transfermarkt, aber es wird wohl nicht viel passieren", sagte Salihamidzic am "Sky"-Mikrofon.

Der 42-Jährige reagierte damit auf die jüngsten Gerüchte, dass der deutsche Rekordmeister den Nationalspieler schon im Winter verpflichten wird. Ein Wechsel im Januar rückt nun also wieder in den Hintergrund.

Update: 21.12.2019, 8:20 Uhr

Der FC Bayern ist offenbar gewillt, Leroy Sané den Wunsch eines Winterwechsels zu erfüllen. Wie die "Sport Bild" berichtet, wird der Rekordmeister alles daran setzen, sich schon in den kommenden Wochen mit Manchester City zu einigen und den Nationalspieler vorzeitig nach München zu holen.

Damit hängt der Transfer nun einzig und allein an Pep Guardiola und Manchester City. Klar ist: Sollten der englische Meister nicht von seiner ursprünglichen Ablöseforderung in Höhe von 150 Millionen Euro abrücken, wird der Deal im Winter nicht zustande kommen. Aufgrund der schweren Verletzung Sané und dessen Wechsel-Plänen gilt es jedoch als wahrscheinlich, dass ManCity dem FC Bayern bei der Ablöse entgegenkommt und womöglich sogar "nur" 100 Millionen Euro fordert.

Bayern will try to fulfill Leroy Sané's wish for a January move

Update: 18.12.2019, 23:56 Uhr

Ein möglicher Wechsel von Nationalspieler Leroy Sané zum FC Bayern schon im Winter beschäftigt Münchens Trainer Hansi Flick derzeit nicht.

"Das ist ein Spieler, der bei Manchester City unter Vertrag ist. Von daher ist das für mich jetzt kein Thema", sagte der 54-Jährige am Mittwochabend nach dem 3:1-Sieg beim SC Freiburg.

Zuvor hatte die "Sport Bild" berichtet, dass der 23-jährige Sané den englischen Meister am liebsten bereits in der Winterpause in Richtung München verlassen wolle. "Ich konzentriere mich auf unser nächstes Spiel gegen Wolfsburg am Samstag", sagte Flick. Sanés Vertrag in Manchester läuft bis 2021.

Update: 18.12.2019, 7:10 Uhr

Die Entscheidung ist gefallen! Informationen der "Sport Bild" zufolge will Leroy Sané seinem aktuellen Klub Manchester City den Rücken kehren und unbedingt zum FC Bayern wechseln. Der Nationalspieler, der in diesen Tagen wieder ins Training einsteigt, wünsche sich sogar einen Wechsel im anstehenden Winter-Transferfenster, schreibt das Blatt.

Ob der deutsche Rekordmeister schon zu diesem frühen Zeitpunkt zuschlägt oder doch noch bis zum Sommer 2020 wartet, hängt offenbar einzig und allein von der Ablöseforderung von ManCity ab. Wie viel die Sky Blues nach der langen Verletzungspause des 23-jährigen Nationalspielers noch verlangen, ist jedoch unklar. Sicher scheint nur, dass die Ablöse deutlich unter den bisher genannten 150 Millionen Euro liegen würde.

Eng verbunden mit der Personalie ist auch die Zukunft von Philippe Coutinho. Sollte der FC Bayern Sané verpflichten, hat der Brasilianer wohl keine Zukunft mehr in München.

Pep Guardiola, Teammanager von Manchester City, äußerte sich am Mittwoch zu den aktuellen Gerüchten. "Ich weiß es nicht. Alles kann passieren", sagte der ehemalige Coach des FC Bayern auf einer Pressekonferenz und ließ damit Raum für Spekulationen.

Update: 02.12.2019, 08:30 Uhr

Auf dem "Digital Campus"-Event des FC Bayern bezog Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge Stellung zu einem möglichen Wechsel von Leroy Sané, der 64-Jährige hielt sich jedoch bewusst bedeckt: "Ich bin lange genug im Geschäft. Wenn ich jetzt irgendwas zu dem Thema Sané sagen würde, gäbe es Unruhe und vor allem der Preis würde aus Erfahrung nicht nach unten gehen. Beides ist nicht gut."

Offenbar scheinen sich die Bayern-Bosse nun konsequent die Linie zu fahren, erst Wasserstandsmeldungen abzugeben, wenn es etwas handfestes zu verkünden gibt - das war insbesondere in der laufenden Saison nicht immer der Fall.

Update: 27.11.2019, 14:44 Uhr

Nach Informationen von "Spox" und "Goal" sind die Verantwortlichen des FC Bayern an Spielerberater Giovanni Branchini herangetreten, um den Transfer von Leroy Sané in die Wege zu leiten. Der Offensivspieler bleibt Top-Transferziel des deutschen Rekordmeisters im kommenden Sommer.

Laut dem Bericht sind die Münchner guter Dinge, Sané zur Saison 2020/2021 zurück in seine Heimat zu wählen. Ein kurzfristiger Wechsel im Winter ist demnach nahezu ausgeschlossen.

Update 22.11.2019, 15:15 Uhr

Unabgängig davon, ob seine Zukunft bei Manchester City oder beim FC Bayern liegt: Das Comeback von Leroy Sané rückt näher. Nach Informationen von "Spox" und "Goal" ist der 23-Jährige inzwischen nach Manchester zurückgekehrt, um dort weiter an seiner Genesung zu arbeiten.

Pep Guardiola verriet am Freitag allerdings, dass der Nationalspieler vorerst nicht zur Verfügung stehen wird. Sané sei immer noch verletzt und werde noch "zwei bis drei Monate" ausfallen, erklärte der Katalane.

Sané war nach seinem Kreuzbandriss im August zunächst in Österreich operiert worden. Anschließend verbrachte er einen Großteil seiner Reha mit City-Mitarbeitern in Los Angeles. Angeblich hofft der Tabellenvierte der englischen Premier League auf ein Comeback im Februar.

Update 18.11. 2019, 8:43 Uhr

Am Wochenende befeuerte zunächst der britische Ableger von "Sky" die Gerüchte rund um einen Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern. Der Sender behauptete, Manchester City sei an einer Verpflichtung von Kingsley Coman interessiert. Ein entsprechendes Tauschgeschäft zwischen den beiden Klubs wurde anschließend zu einem Thema.

Die "Bild" berichtete daraufhin, dass die Münchner Coman keinesfalls abgeben wollen und mit der Entwicklung des Franzosen sehr zufrieden seien.

Gleichzeitig bestätigte das Blatt jedoch, dass Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Chefscout Marco Neppe am vergangenen Mittwoch nach England reisten. Ob es in diesem Rahmen auch zu Verhandlungen mit Manchester City gekommen ist, wollte der Klub jedoch nicht kommentieren.

Ob der FC Bayern über einen Winter-Transfer des deutschen Nationalspielers nachdenkt, ist ebenfalls noch nicht klar. Sané absolviert derzeit seine Reha und wäre frühestens mit Beginn des kommenden Jahres wieder einsatzfähig.

FC Bayern: Kingsley Coman im Tausch gegen Leroy Sané zu Manchester City?

Update 17:11.2019, 07:46 Uhr

Im Falle eines Wechsels von Leroy Sané zum FC Bayern, denkt Manchester City offenbar über eine Verpflichtung von Kingsley Coman nach. Laut "Sky UK" spielt der 23 Jahre alte Franzose in den Gedankenspielen der Engländer eine zentrale Rolle. Er werde von den Verantwortlichen der Sky Blues als "idealer Nachfolger" für Sané gesehen, heißt es.

Coman und City-Teammanager Pep Guardiola arbeiteten in dessen letzter Saison als Trainer des FC Bayern bereits miteinander. Aus dieser Zeit schätzt der spanische Star-Coach den pfeilschnellen Flügelstürmer immer noch.

Völlig offen ist hingegen, ob die Münchner überhaupt bereit wären, Coman abzugeben. Unter Zugzwang steht der deutsche Rekordmeister nicht. Comans Vertrag in München läuft noch bis 2021.

Update 15:11.2019, 17:25 Uhr

Offenbar schwindet bei Manchester City so langsam die Hoffnung, dass Leroy Sané dem Team über den Sommer 2020 hinaus erhalten bleibt. Der "Telegraph" behauptet, Sanés Teamkollegen beim englischen Meister sind mehr und mehr davon überzeugt, dass der deutsche Nationalspieler zum FC Bayern wechseln wird - wenn nicht schon im Winter, dann spätestens im Sommer.

Zwar stehe Sané bei seinen Mitspielern hoch im Kurs, die Chance nach Deutschland zurückzukehren und beim FC Bayern anzuheuern, soll Sané jedoch zu einem Abschied bewegen, schreibt das Blatt.

Noch keine verlässlichen Informationen gibt es derweil, was die mögliche Ablösesumme angeht. Der "Telegraph" berichtet, ManCity taxiert den Wert Sanés auf rund 150 Millionen Euro. Andere Medien wiederum behaupten, der Flügelstürmer könnte für "nur" 115 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister wechseln.

FC Bayern bietet Leroy Sané angeblich Rekord-Gehalt

Update: 14.11.2019, 15:02 Uhr

Der Bundesliga-Rekordchampion aus München ist nach jüngsten Medienberichten bereit, für Sané in Sachen Gehaltszahlungen in neue Sphären vorzustoßen. So vermeldete der "Mirror" dass die Münchner dem Nationalspieler bis zu 23 Millionen Euro pro Jahr bezahlen wollen.

Neben der Rekordablöse von rund 115 Millionen Euro wäre ein Sané-Transfer aus Manchester also auch in dieser Kategorie eine absolute Bundesliga-Bestmarke.

Update: 12.11.2019, 11:52 Uhr

Ein Wechsel von Leroy Sané würde enorm viel Geld in die City-Kassen spülen. Nach Angaben der "Sun" erhoffen sich die Citizens eine Ablösesumme von circa 115 Millionen Euro. Das Geld würden die Skyblues in eine Defensiv-Verstärkung investieren.

Denn Abwehrchef Aymeric Laporte fehlt wegen eines Meniskusschadens noch mindestens drei Monate, John Stones und Nicolás Otamendi stecken zur Zeit beide in einem Formtief. Zuletzt half Mittelfeldspieler Fernandinho immer wieder in der Innenverteidigung aus.

Als Wunschkandidat gilt demnach Rúben Dias von SL Benfica. Der 22-Jährige Verteidiger macht in Portugal auf sich aufmerksam und führte Benfica in der Champions League bereits zwei Mal als Kapitän auf das Feld.

Der 16-fache Nationalspieler ist noch bis 2024 an den portugiesischen Meister gebunden, die Ablösesumme wäre entsprechend hoch.

Zudem hat Manchester das Limit des englischen Verbandes FA erreicht, nachdem maximal 17 ausländische Spieler im Kader stehen dürfen. Mit der Verpflichtung eines Portugiesen müsste ein anderer Legionär weichen.

Update: 11.11.2019, 14:54 Uhr

Es wird wohl allmählich ernst: Die Anzeichen, dass Leroy Sané schon bald für den FC Bayern spielen könnte, verdichten sich.

Letztendlich war es wohl nur sein Kreuzbandriss, der Sané von einem Wechsel nach München abhielt, nun könnte der Deal im Winter über die Bühne gehen.

Wie das Portal "theathletic" berichtet, drängt der Nationalspieler auf einen Wechsel nach München.

Ein Transfer während des Winter-Transferfensters im Januar gilt angesichts des Verletztenstatus des 23-Jährigen als unwahrscheinlich, ausgeschlossen ist er jedoch nicht. Zumal Sané seinen bis 2021 laufenden Vertrag entgegen des Wunsches von ManCity bislang nicht verlängert hat.

Leroy Sané vor Comeback im Frühjahr?

Update: 08.11.2019, 09:38 Uhr

Die Chancen, dass der umworbene deutsche Nationalspieler Leroy Sané noch in dieser Saison auf den Platz zurückkehrt, steigen. Der verletzte Flügelspieler von Manchester City steigert sein Reha-Pensum in Los Angeles.

Der 23-Jährige trainiert bereits im Kraftraum und stemmt 20 Kilogramm an der Beinpresse. In rund zwei Wochen könnte Sané sogar mit leichtem Lauftraining und Stabilisationsübungen starten. Das berichtet die "Sun".

City-Trainer Pep Guardiola ging ursprünglich von einer Ausfallzeit bis März aus. Nach neuesten Informationen ist bereits der Februar ein realistisches Ziel.

Sané hatte sich zu Beginn der Spielzeit im Community Shield gegen den FC Liverpool das Kreuzband gerissen. In den USA arbeitet der Ex-Schalker nun an seinem Comeback.

Update: 29.10.2019, 12:44 Uhr

Nachdem das englische Portal "teamtalk" exklusiv erfahren haben wollte, dass Leroy Sané Manchester City im kommenden Sommer verlässt, legt nun "Sky" nach und berichtet, dass derzeit Gespräche zwischen Unterhändlern und Agenturen geführt würden.

Der Nationalspieler habe den Verantwortlichen des Klubs zu verstehen gegeben, dass er zum FC Bayern wechseln möchte, heißt es.

Im Gegenzug soll der deutsche Rekordmeister bereit sein, eine Ablöse in Höhe von rund 115 Millionen Euro nach Manchester zu überweisen. Damit würde Sané zum neuen Rekordtransfer der Bundesliga-Geschichte werden.

Wann genau der Transfer vonstatten gehen soll, ist jedoch noch offen. Laut "Sky" ist sowohl ein Winter- als auch ein Sommerwechsel denkbar. Die Tendenz geht aber wohl eher zu einem Abschluss in der Jahresmitte 2020.