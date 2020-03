Holt Bayern ein England-Juwel zum Schnäppchenpreis?

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Lockt Hasan Salihamidzic einen weiteren Youngster zum FC Bayern?

Während Borussia Dortmund sehr konkretes Interesse am 16-jährigen Engländer Jude Bellingham nachgesagt wird, soll BVB-Konkurrent FC Bayern München einen anderen Youngster von der Insel ins Visier genommen haben. Als problematisch dürften sich allerdings die namhaften Mitbewerber erweisen.

Der FC Bayern soll die Fühler nach Jaden Philogene-Bidace ausgestreckt haben. Das berichtet "footballinsider247".

Der 17-jährige Linksaußen steht derzeit bei Aston Villa unter Vertrag, wo er meist in der U18 Premier League (15 Einsätze/9 Tore) und für die U23 in der Premier League 2 (5 Einsätze) zum Einsatz kommt. Auf sein Debüt für die Profiabteilung der Villans wartet der Engländer allerdings noch.

Für die Bayern besonders interessant: Der Vertrag von Philogene-Bidace endet im kommenden Sommer, für den Youngster dürfte lediglich eine überschaubare Ausbildungsentschädigung fällig werden. Aston Villa soll zwar bestrebt sein, den Offensivspieler mit einem Arbeitspapier auszustatten, laut "Express" ist ein Abschied allerdings wahrscheinlich.

Spielt der Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern eine Rolle?

Neben dem deutschen Rekordmeister soll allerdings auch "eine Anzahl europäischer Giganten" ein Auge auf das Top-Talent geworfen haben, darunter Manchester City und Ajax Amsterdam. "Football Insider" bestätigt, dass City seinen Hut in den Ring werfen wird und verweist auf Informationen aus dem Umfeld des Vereins.

Besonders brisant: Bei ManCity will man Philogene-Bidace angeblich zum Erben von Leroy Sané aufbauen. Der deutsche Nationalspieler wir wiederum mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Vorerst würde Philogene-Bidace bei den Cityzens allerdings für die zweite Mannschaft eingeplant sein.

Das dürfte auch beim FC Bayern so sein. Da die Zweitvertretung der Münchner aber wohl auch 2020/21 in der 3. Liga spielen dürfte, könnte der Youngster an der Isar immerhin Profiluft schnuppern.