Clemens Walch beendet seine Profikarriere

EXPA/ROLAND HACKL, APA

Walch im Dress der Rieder

Der Tiroler Clemens Walch wird seine Profikarriere mit Ende der Saison beenden. Das gab die WSG Tirol am Donnerstag in Wattens bekannt.

Der 30-Jährige fehlt seinem Verein derzeit wegen einer Knieverletzung und ist damit auch am Samstag in der Bundesligapartie in Hartberg nicht mit dabei.

>> Liveticker TSV Hartberg gegen WSG Tirol

Walch führte seine Karriere auch in die deutsche Bundesliga zu VfB Stuttgart und 1. FC Kaiserslautern. Der Mittelfeldspieler kehrte 2012 nach Österreich zurück, spielte bei der SV Ried und seit 2018 bei WSG Tirol. Im Amateurbereich will er künftig bei Silz/Mötz in der Tiroler Liga aktiv sein.

apa