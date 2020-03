S04-Boss lobt Todibo: "Unglaublich positive Ausstrahlung"

Mutsu Kawamori via www.imago-images.de

Schalke-Leihspieler Todibo im Duell mit Joshua Zirkzee vom FC Bayern

Der FC Schalke 04 hat Jean-Clair Todibo im Winter vom FC Barcelona ausgeliehen, um auf die vielen Verletzten in der Abwehrzentrale zu reagieren. S04-Sportvorstand Jochen Schneider sieht nach anfänglichen Problemen nun eine Entwicklung.

Der 20-Jährige, der bei der 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln nach rund 30 Minuten für den verletzten Ozan Kabak eingewechselt wurde, zählte beim DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC Bayern (0:1) zur Startelf. Gegen den Rekordmeister zeigte er seine bislang beste Partie im Trikot der Königsblauen.

"Jean-Clair hat Zeit gebraucht, um sich zu akklimatisieren. Nun kommt er immer mehr und besser an", befand Jochen Schneider gegenüber "Bild". Großes Plus des U20-Nationalspielers Frankreichs: "Mit seiner unglaublich positiven Ausstrahlung mögen ihn alle."

Da Ozan Kabak aufgrund einer Wirbelverletzung das Saisonaus droht, kommt es in den nächsten Wochen wohl weiterhin auf Jean-Clair Todibo an. Und da der Youngster nur noch bis zum Saisonende vom FC Barcelona ausgeliehen ist, könnten die restlichen Partien zu einer Art Bewerbungsschreiben werden.

Machen Stambouli und Nastasic für Todibo frei?

Will der FC Schalke 04 den Innenverteidiger nach der Spielzeit fest verpflichten, muss die vertraglich festgelegte Ablösesumme von immerhin 25 Millionen Euro nach Spanien überwiesen werden. Noch dürfte Todibo diese Summe für den Revierklub nicht wert sein. Aufgrund der Personalsituation in der Abwehr könnte aber trotzdem ein Kauf am Ende realistisch sein.

Immerhin könnte Schalke durch die Abgänge von Benjamin Stambouli und Matija Nastasic finanzielle Möglichkeiten hinzubekommen, so "Bild". Stamboulis Vertrag läuft aus, Anzeichen auf eine baldige Verlängerung gibt es bislang nicht. Sein Gehalt in Höhe von vier Millionen Euro könnte daher eingespart werden.

Nastasic hingegen, dessen Vertrag noch bis 2022 datiert ist, könnte per Ausstiegsklausel wechseln. Laut "kicker" liegt diese bei satten 50 Millionen Euro. Verhandlungen in Sachen Ablösesumme sind diesbezüglich aber wohl wahrscheinlicher.