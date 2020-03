Mit Hakimi und Haaland? So soll Real künftig aussehen

TEAM2 via www.imago-images.de

Haaland (M.) und Hakimi (r.) sind wichtige Spieler beim BVB

Der so erfolgreiche Kader von Real Madrid kommt immer mehr in die Jahre. Gleich sieben Stars sind 30 Jahre alt oder älter. So soll das Team der Königlichen im Sommer mit jungen Spielern verstärkt werden - ein BVB-Star ist fest eingeplant, ein weiterer spielt offenbar eine zentrale Rolle in den Überlegungen.

Wie die spanische "AS" ausführt, wird Achraf Hakimi fest für die rechte Abwehrseite eingeplant - eine Rolle, die er bei Borussia Dortmund in den letzten Wochen nicht mehr ausübte. Unter Trainer Lucien Favre agiert der Marokkaner eine Reihe weiter vorne und treibt das Offensivspiel der Borussia voran.

Bislang steht noch keine Entscheidung, ob Hakimi tatsächlich im Sommer zurück zu seinem Stammverein geht. Dortmund hatte mehrfach betont, um die Dienste des 21-Jährigen zu kämpfen.

Bei Real Madrid soll derweil zukünftig PSG-Star und Weltmeister Kylian Mbappé wirbeln. Seine Verpflichtung sei ein zentraler Baustein beim Rekordmeister Spaniens. Dem Bericht zufolge dürfte ein Transfer von Mbappé jedoch noch nicht im kommenden Sommer bevorstehen. Da sein Arbeitspapier derzeit bis 2022 läuft, wäre die Verpflichtung des Offensiv-Stars im Sommer 2021 realistisch.

Bleibt Real Madrid an BVB-Goalgetter Haaland dran?

Schon ab der Winterpause der Saison 2020/21 wird Real Madrid laut "AS" Versuche starten, Mittelstürmer Erling Haaland in die iberische Hauptstadt zu locken. Schließlich kommt der eigentliche Goalgetter, Karim Benzema, immer mehr in die Jahre. Seine Quote von 13 Toren in der laufenden Saison ist zwar gut, aber nicht herausragend. Es fehle ein Angreifer, der die 30-Tore-Marke knacken kann, so die "AS".

Den weiteren Stürmern im Kader, Ex-Frankfurt-Knipser Luka Jovic etwa, wird diese Rolle bei Real Madrid demnach nicht zugetraut. Jovic, und weitere junge Spieler wie Brahim Díaz oder Rodrygo, werden aber weiterhin zum Kader gehören und als Backups eingeplant.

So sei BVB-Neuzugang Erling Haaland derzeit der einzige Stürmer, der am ehesten die Probleme der Königlichen beheben kann, heißt es weiter. Schon ab der nächsten Wintertransferphase soll Real Madrid eine Ausstiegsklausel aktivieren können, die bei 75 Millionen Euro liegt.