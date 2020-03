Flick betont: "Mein Ansprechpartner ist der FC Bayern"

via www.imago-images.de

Hansi Flick hat seine Planungen mit dem FC Bayern erläutert

Hansi Flick steht beim FC Bayern München weiter vor einer ungewissen Zukunft. Mit anderen Vereinen beschäftigt sich der Coach deshalb allerdings nicht.

"Mein Ansprechpartner ist aber der FC Bayern. Alles andere ist für mich echt nicht relevant", stellte der 55-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am Sonntag (15:30 Uhr) klar. Er wolle sich weiter auf die sportliche Ebene konzentrierten, betonte Flick.

Im Bundesliga-Derby gegen die Fuggerstädter kann der Coach auch wieder auf das Defensiv-Duo Jérôme Boateng und Lucas Hernández zurückgreifen.

Die beiden Spieler, die im Pokal-Viertelfinale bei Schalke 04 (1:0) kurzfristig gefehlt hatten, stünden ebenso zur Verfügung wie Javi Martínez, bestätigte Flick.

Kingsley Coman sei nach seiner jüngsten Verletzung dagegen "noch nicht ganz so weit, dass er am Sonntag auflaufen kann", ergänzte der Coach. Auch Robert Lewandowski und Niklas Süle fallen aus.

"Niklas macht es sehr, sehr professionell, er ist sehr positiv, das ist Grundvoraussetzung, um schnellstens wieder auf dem Platz zu sein", sagte Flick über Süle, der nach seinem Kreuzbandriss inzwischen wieder mit dem Ball trainiert.

Eine Prognose über einen möglichen Comeback-Zeitpunkt für den Nationalspieler wollte Flick nicht abgeben.

Die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Flick über das Fan-Problem +++

"Ich finde, dass Fans die Mannschaft unterstützen sollen. Was mich in Hoffenheim gestört hat, ist, dass das tolle Spiel völlig in den Hintergrund gerückt ist. Es ist jetzt aber wichtig auf Seiten des DFB, dass man da kommuniziert. Ich bin aber auch zu weit weg von der Sache, um zu wissen, wer da zuständig ist. Bayern hat sich da jetzt aber aufgestellt und gezeigt, dass es so nicht geht. Vielleicht kann da jemand einmal vermitteln. Es macht mich derzeit aber einfach sprachlos. Wir hoffen, dass da ein Umdenken stattfindet und solche Aktionen künftig ausbleiben."

+++ Flick über Neuers Vertragsverlängerung +++

"Ich denke, da ist Manu sehr unaufgeregt. Er weiß, was er an diesem Verein hat. Natürlich hat er dann auch bestimmte Erwartungen."

+++ Flick über die Chancenverwertung +++

"Die Effizienz ist gut gewesen. Gegen Chelsea haben wir noch die ein oder andere Chance liegen gelassen, in Hoffenheim war das dann schon sehr gut. Wir trainieren natürlich Abschlüsse und offensive Abläufe. Wichtig ist, dass die Mannschaft mit den Ball auch die Ruhe hat, Angriffe auszuspielen und man nicht jeden Ball gleich in die Spitze spielt."

+++ Flick über Kimmich +++

"Er ist ein Spieler, der auf vielen Positionen spielen kann. Für mich ist wichtig, dass wir einfach eine Achse haben. Für seine Entwicklung ist es wichtig, das er jetzt versucht, die Mannschaft noch mehr zu führen von der Position auf der sechs aus, gemeinsam mit Thiago. Davon kann die Mannschaft nur profitieren."

+++ Flick über die Transferperiode +++

"Was das betrifft, führen wir noch keine Gespräche. Da sehe ich auch keine Notwendigkeit. Wenn es soweit ist, dann werden wir auch über diese Dinge sprechen."

+++ Flick über frühe Gegentore gegen Augsburg +++

"Wir wollen konzentriert ins Spiel gehen. Ich habe Vertrauen in die Mannschaft, sie ist momentan auf einem guten Niveau. Wenn man Erfolg haben will, dann muss auch die Leidenschaft stimmen. In Augsburg haben wir uns damals nicht ganz so geschickt angestellt."

+++ Flick über den FC Augsburg +++

"Wir sind auch im Bilde. Wir wollen dieses Spiel gewinnen, wir spiele zuhause. Wenn man Meister werden will, dann muss man solche Spiele gewinnen. Wir werden versuchen dominant aufzutreten und wollen eine ähnliche Souveränität wie in den letzten Spielen an den Tag legen.Es ist natürlich eine Mannschaft, die uns in dieser Saison schon weh getan hat, wir wollen verhindern, dass das noch einmal passiert."

+++ Flick über den Vertragspoker +++

"Es ist nicht so, dass wir nie miteinander sprechen. Wir sind da schon in einem Austausch. Wir haben aber ausgemacht, dass wir erst einmal gucken, wie die Saison so läuft. Ich bin damit absolut zufrieden. Es macht einfach Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten. Was danach kommt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Mein Ansprechpartner ist aber der FC Bayern. Alles andere ist für mich echt nicht relevant."

+++ Flick über Hernández +++

"Wichtig war, dass er gegen Schalke eine Pause bekommen hat. Das hat er gebraucht. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man bei ihm aufpassen muss. Er ist sehr engagiert und geht auch einmal über den Schmerz drüber. Das ist nicht immer gut für die Entwicklung. Er ist auch eine Option für das Wochenende."

+++ Flick über Arp +++

"Fiete macht das hervorragend. Er sammelt jetzt in der U23 Spielpraxis, das ist für ihn der richtige Weg. Er hat dort in den letzten Spielen gezeigt, dass er weiterhelfen kann. Das freut mich für ihn, weil er ein guter Junge ist. Er hat schon viel erlebt und durchgemacht, aber es ist noch ein weiter Weg."

+++ Flick über die Fortschritte bei Süle +++

"Es verläuft aktuell sehr gut. Aber ich kann keine Prognose abgeben, wann er wieder auf dem Platz stehen wird."

+++ Flick über Müller als Stürmer +++

"Ich habe das noch keine Entscheidung getroffen, wir trainieren morgen noch einmal. Thomas hat seine Qualität, wenn er zwischen den Ketten spielt. Da ist eine Position, die ihm sehr, sehr gut tut."

+++ Flick über Zirkzee +++

"Ich denke, dass er noch viel lernen muss. Er ist noch ein junger Spieler, der natürlich seine Qualitäten hat. Im modernen Fußball geht es aber auch darum, nach hinten zu arbeiten. Wir werden ihn aber dabei unterstützen, dass er da die richtigen Schritte macht. "

+++ Flick über das Personal +++

"Es ist so, dass Javi Martínez und Lucas Hernández heut beide trainiert haben und zur Verfügung stehen. Kingsley Coman ist noch nicht wieder soweit. Bei den anderen, Robert Lewandowski, Niklas Süle und so gibt es noch nichts neues."

+++ Es geht los +++

In diesen Minuten beginnt die Pressekonferenz im München. Hansi Flick wirkt gewohnt locker und wartet auf die Fragen der anwesenden Journalisten.

+++ Hernández nur noch außen vor +++

Ein Akteur ist beim FC Bayern trotz jüngster Genesung weiter außen vor: Rekordtransfer Lucas Hernández spielt unter Hansi Flick weiter keine Rolle. Gegen den FC Schalke 04 funktionierte Flick um DFB-Pokal zuletzt sogar lieber Joshua Kimmich zum Innenverteidiger um als auf den Franzosen zu setzen. Warum hat der Weltmeister von 2018 keine Chance auf einen Startelf-Einsatz? Die Antwort findet ihr in unserer Analyse hier.

+++ Hat der FC Bayern zuhause ein Problem? +++

In den letzten drei Pflichtspielen musste der FC Bayern drei Mal auswärts antreten. Unter dem Strich standen drei hochverdiente Siege bei 10:0 Toren. Da scheint es fast schon ärgerlich für Hansi Flick und Co, dass das Spiel gegen Augsburg wieder in der eigenen Arena stattfindet. Dort gab es zuletzt "nur" zwei Siege aus drei Spielen mit ungewöhnlichen fünf Gegentreffern. Wie bekommen die Bayern die heimische Defensiv-Schwäche in den Griff?

+++ Wer ersetzt Lewandowski? +++

Die Verletzung von Stürmer Robert Lewandowski schwebt noch immer wie ein Damoklesschwert über den Titelhoffnungen des FC Bayern. Gegen Hoffenheim setzte Flick auf Joshua Zirkzee als Vertreter des Polen, auf Schalke stürmte dann Thomas Müller mit eher überschaubarem Erfolg. Wer darf gegen Augsburg in die Fußstapfen von Lewandowski treten?

+++ Herzlich willkommen +++

Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern München. Ab 13:30 Uhr gibt Hansi Flick Einblicke in seine Überlegungen vor dem Spiel gegen den FC Augsburg. In der Hinrunde gab es bei den Fuggerstädtern nur ein 2:2. Im Rückspiel hat der Rekordmeister also noch eine Rechnung offen.