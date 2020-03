Alaba erneut bei Real Madrid gehandelt

Jan Huebner/Bywaletz via www.imago-images.de

Wechselt David Alaba vom FC Bayern zu Real Madrid?

Gleich acht Stars könnten den FC Bayern München im kommenden Sommer verlassen, weil ihre Verträge nur noch bis 2021 laufen - darunter auch David Alaba. Der Allrounder wird in Spanien erneut mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

Alaba sei nach wie vor Wunschspieler des mächtigen Real-Präsidenten Florentino Pérez, berichtet das Portal "Don Balon".

Der 27-jährige Österreicher werde demnach seit Jahren von den Scouts der Königlichen beobachtet. Die herausragenden Leistungen auf der für ihn zuvor eher ungewohnten Position des Innenverteidigers in dieser Saison unter Hansi Flick sollen das Interesse des spanischen Rekordmeisters noch einmal befeuert haben - auch im Hinblick auf einen möglichen Abschied des inzwischen 33 Jahre alten Kapitäns Sergio Ramos, dessen Vertrag nach der Saison 2020/2021 ausläuft.

Gänzlich ausgeschlossen scheint ein Abgang Alabas vom FC Bayern aktuell nicht. Wollen die Münchner noch eine Ablösesumme für den Dauerbrenner erlösen, müssten sie ihn Stand jetzt nach der laufenden Spielzeit verkaufen.

Fordert David Alaba eine Gehaltserhöhung vom FC Bayern?

Angeblich fordert Alaba eine erhebliche Gehaltserhöhung, ohne die er die Zusammenarbeit wohl nicht fortsetzen will. Bislang streicht der langjährige Leistungsträger in München nämlich "nur" rund elf Millionen Euro pro Jahr ein. Zudem soll Alaba missfallen, dass er in München immer wieder auf verschiedenen Positionen eingesetzt wird.

Alaba hatte zuletzt mehrfach öffentlich bekundet, sich einen Wechsel vorstellen zu können. "Zurzeit denke ich nicht so sehr darüber nach. Aber ich kann mir vorstellen, woanders zu spielen", sagte er in einem "Times"-Interview. Das angebliche Interesse des FC Barcelona sei "eine Ehre", so Alaba gegenüber "Sport1".

Aktuell und laut "Sport Bild" noch bis Ende März liegen die Vertragsgespräche zwischen dem umworbenem Profi und seinem Arbeitgeber auf Eis, genauso wie bei den meisten anderen Teamkollegen, die nur noch bis 2021 an den FC Bayern gebunden sind. Lediglich mit Manuel Neuer verhandeln die Münchner derzeit angeblich.