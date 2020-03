Lewandowski meldet sich aus der Reha

unknown

Gibt Robert Lewandowski sein Comeback beim FC Bayern gegen den BVB?

Was beim FC Bayern München nicht passieren durfte, ist vor zwei Wochen dann doch geschehen: Robert Lewandowski hat sich verletzt. Der Pole fällt noch länger aus, schuftet aber bereits für sein baldiges Comeback - gegen den BVB?

Auf Instagram postete Lewandowski am Samstag ein Foto vom Krafttraining in der Reha. Auf einem Bein stehend belastet der 31-Jährige sein verletztes linkes Knie. "In Arbeit", schrieb der Torjäger dazu.

Lewandowski hatte sich im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals beim FC Chelsea die Schienbeinkante am Kniegelenk angebrochen.

Der FC Bayern geht davon aus, dass der Angreifer noch drei weitere Bundesliga-Partien sowie das Rückspiel in der Königsklasse gegen die Blues verpassen wird. Als realistisches Ziel für ein Comeback gilt das Duell mit Borussia Dortmund am 4. April.

FC Bayern siegt zweimal ohne Robert Lewandowski

Noch werden die wettbewerbsübergreifend 39 Saisontreffer von Lewandowski bei den Münchnern allerdings nicht allzu schmerzlich vermisst. Joshua Zirkzee traf bei seinem Startelf-Debüt gegen 1899 Hoffenheim (6:0) am letzten Wochenende. Im Viertelfinale des DFB-Pokals unter der Woche beim FC Schalke 04 (1:0) machte Joshua Kimmich mit seinem Treffer den Unterschied.

Wie Trainer Hansi Flick Lewandowskis Ausfall am Sonntag gegen den FC Augsburg auffängt, ist noch offen. Er habe "noch nicht entschieden", wer in der Sturmspitze auflaufen werde, kündigte Flick am Freitag an.

Womöglich bekommt der 18-jährige Zirkzee eine erneute Bewährungschance. Aber: "In der heutigen Zeit muss man nicht nur bei Ballbesitz für die Mannschaft arbeiten, sondern auch gegen den Ball. Das muss er noch verinnerlichen." Auch Thomas Müller und Serge Gnabry sind Alternativen für die Position in vorderster Front.

Bei Lewandowski sehe es soweit "gut" aus, gab Flick bekannt. "Er hat keine Probleme, wir sind guter Dinge."