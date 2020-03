Werder am Ende? Kohfeldt trauert "verlorenen Punkten" nach

Martin Ewert / foto2press via www.imago-images.de

Florian Kohfeldt kämpft mit Werder Bremen gegen den Abstieg

Am 25. Spieltag ging es in der Bundesliga mächtig rund. Während in Leverkusen und Freiburg im Anschluss prächtige Stimmung herrschte, war bei vielen anderen Klubs Wundenlecken angesagt. Die Stimmen der Trainer:

Hertha BSC - Werder Bremen 2:2 (1:2)

Alexander Nouri (Trainer Hertha BSC): "Ich muss gestehen, dass ich scherzhaft schon sagen wollte, dass wir erst beim 0:2 beginnen. Aber Spaß beiseite. Grundsätzlich muss du die Anfangsphase natürlich besser verteidigen. Aber ein Kompliment an meine Mannschaft, wie sie sich noch in das Spiel reingekämpft hat. Wir sammeln jeden einzelnen Punkt, um das große Ziel Klassenerhalt zu schaffen."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Das war ein Spiel mit zwei verschiedenen Gesichtern. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, wie sie in den ersten 25 Minuten hier aufgetreten ist. Wir haben das Spiel dann aus der Hand gegeben. Somit müssen wir mit dem einen Punkt leben. Für mich sind es zwei verlorene Punkte."

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 0:0

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Unsere erste Halbzeit war sehr gut. Danach sind wir stärker unter Druck geraten. Dennoch haben wir insgesamt unser Konzept klug umgesetzt. Ich denke, dieses Unentschieden passt für beide Mannschaften."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Uns haben in den entscheidenden Situationen die fußballerischen Momente gefehlt. Das Ergebnis geht in Ordnung, für einen Sieg waren wir nicht ballsicher genug. So, wie das Spiel gelaufen ist, war es für die Zuschauer nicht mega-interessant."

FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim 1:1 (1:0)

David Wagner (Trainer Schalke 04): "Wir haben ein Spiel gesehen zwischen zwei Mannschaften, die sicher nicht ihre beste Periode haben. Meine war die bessere, ist verdient in Führung gegangen und hätte es verdient zu gewinnen. Durch einen Standard den Ausgleich zu bekommen, ist ärgerlich."

Alfred Schreuder (Trainer TSG Hoffenheim): "Mit dem 1:1 können wir leben. Wir sind keine Roboter, wir sind Menschen. In der ersten Halbzeit haben wir viel zu langsam gespielt, Schalke ist verdient in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir viel mutiger gespielt, am Ende war es ein verdientes 1:1."

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 4:0 (2:0)

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Ich bin sehr zufrieden, gerade auch bei unserem Programm mit den englischen Wochen. Es war nicht einfach, aber wir haben es sehr gut gemacht. Wir haben sehr gut angefangen. Auch wenn ich nach dem 2:0 zwischenzeitlich nicht einverstanden war, weil wir zu viele Ballverluste hatten. In der Phase war es möglich, dass der Gegner ins Spiel zurückkommt. In der zweiten Halbzeit haben wir wieder gut angefangen und nach dem 4:0 war das Spiel gespielt. Ich habe sechs neue Spieler gebracht und wir haben ohne Mittelstürmer gespielt. Das hat alles funktioniert. Ich habe heute keine Sache zu bemängeln."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich bin sauer auf uns, weil wir das Spiel ganz anders gestalten wollten als vor knapp einem Jahr. Die erste Chance hatten wir, aber dann hat uns Leverkusen unsere Grenzen aufgezeigt. Sie waren bissiger, aggressiver und technisch besser. Wir haben nicht ansatzweise unser Leistungspotenzial gezeigt. Das ärgert mich einfach. Man kann in Leverkusen verlieren, aber mich stört, dass wir nicht das gespielt haben, was wir uns vorgenommen haben. Wir müssen die Tabelle ins Auge fassen, wir sind in einem sehr gefährlichen Bereich."

SC Freiburg - Union Berlin 3:1 (1:0)

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir hatten ja schon zweimal das Vergnügen in dieser Saison. Man hat gesehen, dass wir uns nicht wieder so abkochen lasen wollten. Diesmal haben wir so richtig dagegengehalten und uns behauptet. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Aus meiner Sicht war es ein verdienter Sieg für Freiburg. Freiburg war nicht unbedingt die bessere Mannschaft, sondern die Mannschaft, die es irgendwo mehr gewollt hat. Freiburg war eine Spur ekliger. Wenn wir uns nicht am Limit bewegen, dann wird es schwierig."

SC Paderborn - 1. FC Köln 1:2 (0:2)

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Wir sind in der ersten Halbzeit nicht so ins Spiel gekommen, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Jungs haben einen sehr guten Charakter gezeigt. Wir wollten noch einmal rankommen und das Spiel offen gestalten, das ist uns am Ende gelungen. Dennoch gehen wir als Verlierer vom Platz - und das auch nicht unverdient."

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Ich bin superglücklich, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Wir haben über 60 Minuten sehr souverän und gut gespielt und dann durch Ungenauigkeiten im Passspiel den Gegner wieder ins Spiel kommen lassen. Und dann war Paderborn da. Das kann hier passieren, dass aus dem Nichts eine Welle auf einen zurollt."