Messi führt Barca gegen Real Sociedad zum Sieg

Wieder einmal der Mann des Abends: Lionel Messi

Lionel Messi hat den spanischen Fußballmeister FC Barcelona vor einem neuerlichen Rückschlag bewahrt.

Der Superstar schoss den Favoriten zum 1:0 (0:0) gegen Real Sociedad San Sebastián, wobei er einen Handelfmeter (81.) zum Siegtor verwandelte.

Barca klettert zumindest vorläufig wieder an die Tabellenspitze - Erzrivale Real Madrid kann aber am Sonntag wieder vorbeiziehen.

Barca ist somit auf einen Ausrutscher der Königlichen angewiesen - vor sechs Tagen hatte das Team des deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen im Clásico ein 0:2 kassiert.

Gegen den Pokalfinalisten aus San Sebastian tat sich Barcelona am Samstag lange schwer. Erst in der Schlussphase erlöste Messi den großen Favoriten, als er vom Elfmeterpunkt nervenstark verwandelte.

Unterdessen hat Atlético Madrid bei seiner Generalprobe für das Champions-League-Rückspiel gegen den Titelverteidiger FC Liverpool einen Sieg verpasst. Die Rojiblancos kamen gegen den FC Sevilla nur zu einem 2:2 (2:2).

Das Achtelfinalhinspiel in der Königsklasse gegen die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp hatte Atletico mit 1:0 gewonnen, das zweite Duell steht am Mittwoch an.